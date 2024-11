Serigne Saliou Fall analyse le discours de campagne du leader de Pastef

Discours de campagne législative de PASTEF.

Extirpation et introspection de la teneur et portée d’expression citoyenne phare :

«Conscient que 62 % de la population sénégalaise a moins de 25 ans, Ousmane Sonko tête de liste Pastef avertit : Nous ne devons pas offrir cette force de travail qu’est notre jeunesse aux Européens. Nous devons l’utiliser pour développer notre pays. Le plus important, à l’heure où nous vivons, est d’engager le combat pour inverser cette tendance de l’émigration clandestine des jeunes. Car tout pays développé a vu une génération se sacrifier pour le bien de leurs descendants. On peut prendre exemple sur le Soudan, l’Egypte, l’Algérie, la Tunisie ; pourquoi pas nous ?, se demande-t-il. Ce qui développera ce pays, poursuit-il, viendra du peuple et sa décision de choisir le bon président : ‘’Celui qui fera passer l’intérêt du Sénégal en premier, au lieu de penser à ce qu’il pourra gagner personnellement».

OUSMANE SONKO SUR L’EMIGRATION IRREGULIERE : ‘’Ce n’est pas une solution’’ | EnQuete+

BASE DE MOTIVATION :

« …Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs » ;

« Qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidés et ce sont eux les doués d’intelligence ! » Extraits de la Sourate 39 Versets 17 et 18.

MISE A NIVEAU :

Le mot « citoyen » est formé à partir de civitas qui désigne la cité, lui-même formé sur « civis » qui signifie citoyen, qui habite la cité. La citoyenneté s’exprime historiquement sur un territoire, géographique. Elle se développe dans des sociétés ouvertes au sein desquelles peut se constituer un espace public.

L’expression citoyenne se définit comme une prise de parole, une expression à caractère publique relative à la vie en société, une volonté politique. Dès lors, l’expression citoyenne tend à optimiser l’apport des ressources humaines à partir des éléments par lesquels on apprécie habituellement l’auteur, dont la valeur intrinsèque ; partant de ses propres propos. Le leadership, le devoir, le droit, le respect de l’autre, la compétence, la motivation, la responsabilité, l’expertise, la culture, l’éthique, les idéaux de paix, de tolérance, le sens de la bonne mesure et du partage, l’organisation, la volonté, le volontariat, la solidarité, l’expertise doublée de savoir, de savoir être et de savoir-faire, la bonne prise de décision sont des mesures de l’expression citoyenne. L’expression citoyenne se diffère en cela de l’expression personnelle. A ce titre cette locution verbale demande une plus grande attention dans l’organisation de la liberté de propos prononcés, dans l’extension des droits de la communication. Journaux, tracts, affiches, radios, discours, musique, télévision, vidéo sont les formes prouvent servir de support circonscrire une expression citoyenne.

APPRECIATION :

Dans cette analyse sociopolitique, il s’agit de mettre l’accent sur un package d’expression citoyenne ayant favorisé la suprématie de la liste de Pastef dans la quinzième législative. En ligne de mire celle propre au Premier Ministre Ousmane Sonko, tête de liste charismatique de Pastef. La campagne législative a détaillé les attributs, établit les reflets de compétence en matière de sensibilisation et de persuasion dans l’acte civil et patriotique de vote utile. La cible cosmopolite était tout ouïe à l’expression citoyenne de tel leader si emblématique. Ousmane Sonko portait en bandoulière la rupture dans une Assemblé Nationale rebâtie sur des fondamentaux démocratiques républicains, responsables, patriotiques civiques. Ses propos demeurent dans la perspective de jouer leur rôle historique dans la reconstruction du Sénégal délabré par le régime heureusement chassé par la jeunesse. La gamme des notes de son discours avait pour clef de sol la fin de l’émigration clandestine. Partant accorder la conscientisation des jeunes face à ce drame social.

«Ce sont les jeunes qui construisent un pays. Le Sénégal est un bon pays, mais il a été détruit par ceux qui nous ont dirigés. Aujourd’hui, vous avez confié le pays à des personnes compétentes, intègres et dignes. Vous n’avez donc pas le droit de fuir. Ce n’est pas du courage. Restez ici avec nous, car nous pouvons développer ce pays en peu de temps», a promis Ousmane Sonko, rappelant que l’Europe n’est plus l’Eldorado et que le Sénégal regorge de ressources qui, si elles sont bien gérées, profiteront à tous.

Nous ne vous laisserons pas prendre des pirogues pour quitter ce pays. Restez ici et vous réussirez. Vous avez les dirigeants que vous attendiez ; soutenez-nous, et nous allons développer ensemble le Sénégal, malgré ceux qui ont dilapidé ses ressources », a-t-il conclu.

https://www.ndarinfo.com/Ousmane-Sonko-aux-jeunes-de-Mbour-Nous-ne-vous-laisserons-pas-prendre-des-pirogues-pour-quitter-ce-pays_a39470.html

Il est d’urgence pour le leader de Pastef parti politique en lice, de s’évertuer à la bonne parole. Par ricoche promouvoir, restituer, partager des expressions citoyennes liées à l’émigration clandestine à des fins d’appropriation opportune. Lesquels propos ont été motivants, attractifs, mobilisateurs. Et encore canalisateurs, fédérateurs, populaires et persuasifs à plus d’un titre.

L’utilisation pratique des effets escomptés est que halte à l’élan migratoire clandestine. La victoire sans commune mesure de Pastef au sortir de la vérité transparente des urnes. Le 17 Novembre 2024 restera une date gravée dans la mémoire des générations présentes et celles du futur. L’engagement du ténor de Pastef pour freiner l’émigration clandestine a été un déterminant de vote pour tout le peuple. C’est le résultat d’une étude fiable. Les expressions citoyennes de Sonko sur ce sujet désolant en appui.

ESSENCE D’EXPRESSION CITOYENNE :

Dans ce cas d’étude, il est question de l’appréciation de la valeur des expressions citoyennes du Premier Ministre Ousmane Sonko tête de liste Pastef. Et de peser la valeur en bourse dans la matérialisation desdites expressions :

La reprise des départs des pirogues remplies de désespérés prouve l’échec inqualifiable de Macky Sall.

L’appropriation opportune d’expression citoyenne encadrant l’émigration clandestine est si engageante, de part les parties prenantes de Pastef orientées vers la fin de la disparition en mer de jeunes sénégalais. Sources :

La République dans toutes ses composantes a intérêt de bien prôner la fin de ce fléau meurtrier. Une étude digitale a montré que le peuple dans une majorité éclatante a pris en compte les engagements de la tête de liste de Pastef. Pour preuve un vote massif à la gloire de Pastef. Cette dynamique sociale a permis une prise de décision réfléchie pour le choix de bon député au service du peuple.

‘’Beaucoup de jeunes nous ont rejoint et s’occupent bien de leurs champs. Nous devons croire en nous-mêmes et entreprendre. Au moins essayer de lancer son activité. L’argent utilisé pour payer le passeur peut être investi et rapporter beaucoup plus’’, conseille Sonko.

PORTEE :

Les questions et réponses auxquelles se pose l’actualité couvrant l’émigration clandestine du Sénégal sont d’importance capitale. Halte à l’émigration clandestine est saillante. Le contenu éducatif et instructif de l’expression citoyenne du Premier Ministre est aux antipodes des invectives, railleries et/ou affronts. Le poids est en nette opposition des insultes, outrages, humiliations, avilissements. Le Sénégal et la diaspora ont entendu un Premier Ministre apte et disposé à lutter à ce que Halte l’émigration clandestine.

Dans cet esprit il a déclaré devant une foule immense : «En 2050, il n’y aura plus d’émigration clandestine des jeunes. L’échéance est trop lointaine déclarent les jeunes. Les Sénégalais ont besoin que vous respectiez vos engagements, pas de présentation de condoléances sur les réseaux sociaux, lance-t-il. Car, malgré les discours et les défenseurs de bilans professionnels, à l’épreuve des réalités, les résultats se jaugent à travers de ce que vivent les jeunes».

Dans les préoccupations quotidiennes de l’Etat les remèdes pour soigner la racine du mal de cette plaie puante, il s’avère à la fois nécessaire et opportun de promouvoir toute motivation orientée, à mettre en place des solutions de réponse face à la problématique de l’émigration clandestine. Il est essentiel d’associer les bonnes consciences des futurs députés afin pour que Halte à l’émigration clandestine des jeunes vers l’Europe.

Le projet Sénégal 2050 est un terrain d’application pratique pour concrètement freiner l’ardeur de l’élan migratoire des jeunes. Et matérialiser sur le terrain l’engagement du Premier Ministre qui dixit : «En 2050 Il n’y aura plus d’émigration clandestine au Sénégal».

SERIGNE SALIOU FALL

Signataire de la charte des leaders Diomaye Président.

Dakar le 25 novembre 2024.