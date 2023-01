Serigne Saliou Fall décrypte le discours du nouvel an de Macky Sall

POST DISCOURS NOUVEL AN DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE/ ECOUTE OU LECTURE INTROSPECTIVE/MESURE D’ACCOMPAGNEMENT.

Mise à niveau. Le discours à la nation de part son importance est inscrit dans le calendrier républicain. Le contenu est attendu par le peuple destinataire des mots prononcés à cet effet par le Président de la République : le gardien de notre constitution. Celui marquant la fin de l’année de 2022 se situe dans cet ordre d’idée, certes le contenu s’inscrit dans un contexte en pleine mutation. Il intervient aussi à l’ère des TIC, vecteur inclusif de partage de l’information.

 Ecouter c’st s’appliquer à entendre, prêter son attention à des paroles. Synonymes : dresser l’oreille, entendre, prêter l’oreille, prêter une oreille attentive, tendre l’oreille. L’écoute est le point de départ de la communication. Avant d’émettre, il faut être capable de recevoir. Bien écouter fait partie des soft skills, et permet de désamorcer des situations de crise, de se concentrer sur le factuel, d’activer l’intelligence collective, en multipliant les points de vue sur le réel. Source : https://www.google.com/search?q=ECOUTER&client=firefox-b-

L’introspection vient du latin introspectus, qui signifie « regarder à l’intérieur de soi ». Ce terme désigne l’état dans lequel on est attentif à ce qui se passe à l’intérieur de soi (nos sensations, nos pensées, qui nous sommes…) et les méthodes pour regarder à l’intérieur de soi. L’introspection est la démarche volontaire, qui consiste à regarder en soi-même, à prendre conscience des pensées, des sentiments, des impulsions qui sont en train de composer notre paysage intérieur, et de nous influencer L’introspection permet également d’acquérir une connaissance de soi, ou bien dans l’intention de connaître l’esprit humain en général. L’introspection se caractérise grâce à une série d’actions envers soi-même, citons l’observation -l’étude -la compréhension -l’analyse -la contemplation -la connaissance. Source : https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=introspection

Base d’appui : « Annonce à mes serviteurs, Ceux qui écoutent le discours, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence.» Extrait du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Verset 17-18. L’essence de ce verset nous invite à l’écoute dudit discours solennel et par une lecture introspective du contenu, cerner l’amplitude dudit discours présidentiel. Par ricochet s’inviter au besoin, à l’appropriation d’une manière opportune. Ce faisant, apporter des réflexions, des idées constructives. Cette aprroche est le sillage commun et la mesure des lignes qui suivent.

Base de référence : Discours à la Nation à la veille du nouvel an : l’allure d’une DPG sans souffle ! 24 Heures n°1706 Lundi 2 janvier 2023 page 6-7. Message à la Nation : Les assurances de Macky Sall. Dakartimes n°1669 lundi 2 janvier 2023 page 6-7. Message de fin d’année du Président Macky Sall : Le curseur sur le social maintenu. Le Soleil n°15777 lundi 2 janvier 2023 page 2-5

Eléments d’appréciation dudit discours : « Souvenons-nous, surtout, que les générations antérieures nous ont laissé en héritage une nation qui nous rassemble sous son aile protectrice. Si nous voulons être dignes de nos anciens, notre responsabilité, ce qui fera notre mérite et notre honneur, un Sénégal qui se développe en comptant sur toutes ses forces vives, les jeunes et les femmes restent au cœur de mes préoccupations. L’Etat continuera de veiller sur l’application stricte des mesures d’ordre public ».

Monsieur le Président de la République,

D’emblée, vous avez décliné la feuille de route et la vision prospective. En clair, le Président a exprimé sa volonté dans la prise en charge de cette catégorie vulnérable. Toutefois, cette frange en grand nombre répartie dans tout le Sénégal est porteuse d’espoir pour le présent et le futur. Dans cette option, il a annoncé, la mesure d’ajustement sociale à visage humain qui sied. Laquelle adaptation et choix de mesure structurelle est orientée vers le développement politico-économique et social de notre pays. Et pour une manière durable, c’est le vœu du peuple. Il reste que l’appropriation de quelconque discours visant le bien-être social d’une cible, exige un préalable. Ce pré requis passe à une lecture introspective du contenu.

Ce pré requis est par la compréhension des tenants et aboutissants quant à l’englobé, du rôle et place des parties prenantes. La population est en attente de politique de bien être. En ligne de mire la jeunesse, acteurs, bénéficiaires, piliers du développement sans heurt. L’emploi et l’auto emploi des jeunes et femmes sont légitimement sollicités. La satisfaction doit demeurer une priorité élevée du gouvernement. Les femmes et les jeunes sont les forces motrices et le cœur battant de la nation. Les jeunes bras vigoureux du pays sont à la fois acteurs et bénéficiaires d’un Sénégal où il fait bon de vivre dans la paix dans un état de droit. la sécurité et la stabilité. La DER doit être restructurée dans sa philosophie, son mode de financement. La remise en cause des critères d’octroi et l’adaptation du profil des bénéficiaires doit être de mise.

Le management de la DER pour une insertion et réinsertion optimale de sa cible appelle à une rupture. La forme classique est aux antipodes de l’efficience dans le cycle de projets et des attentes légitimes des fonds immenses : ils sont mis à contribution mais sans productivité ni approche performante par d’autres agences similaires à la Der. Pourquoi les jeunes tout sexe confondu sont au premier rang des perturbateurs, malgré les ressources volumineuses mises à leur disposition ? La réponse se trouve au niveau des degrés de non satisfaction des jeunes. L’émigration clandestine des jeunes vers l’Europe doit cesser. Le concours voire déploiement de l’Etat est sollicite. Ce phénomène macabre détruit l’image du pays et ses conséquences sur les jeunes sont déplorables.

Portée du discours : « Pour ma part, je continuerai d’y consacrer toutes mes forces, pour que vive le Sénégal, dans la paix, la stabilité et la prospérité ».

Monsieur le Président de la République,

Ledit discours, malgré son originalité et sa solennité, n’échappe guère à cette règle de bonne gouvernance acceptée par toutes les Ecoles de Management. Il est clairement nécessaire de manager le contenu à la fois symbolique du discours dans son contexte. Les idées de projet exprimées doivent porter les fruits escomptés. La consommation doit être bien répartie. La distribution doit être effectuée avec une équité sociale et façon inclusive au sein des acteurs bénéficiaires. Au demeurant, ce qui donne succès à un discours solennel, c’est le talent de ceux qui le portent en exercice le contenu. Tel doigté constitue le défi managérial majeur autour dudit discours sous orbite.

Eléments constructifs du discours : « A la veille du nouvel an, je suis heureux de m’adresser à vous pour vous présenter mes vœux ». Le champ pratique de votre discours demeure une température dans la réceptivité. Les mots prononcés se distinguent dans une marque innovatrice. Les phrases circonscrivent votre vision globale et nette d’un Sénégal émergent pour tous. Le spécifique projet de suivi managérial de votre discours peut selon les avis d’expert revêtir des contours. Il s’agit de revaloriser le contenu de votre discours haut de gamme et à multiples facettes. C’est sur ce terrain de réutilisation de vos proches collaborateurs que les vœux du discours se matérialiseront.

Fondamentaux du discours : « A toutes et à tous, mes chers compatriotes, j’exprime mes sentiments affectueux ».

Monsieur le Président de la République,

Convenons en, les attentes sont dans la traduction du discours sur les nouveaux terrains d’investissements communautaires socio-économiques annoncés. Dans cet idéal il est nécessaire d’installer un sobre management, hors des sentiers battus. Le management à visage humain de votre projet de société annoncé tout au long du discours doit être entretenu par des Managers hors pairs. Le discours dans son écho, constitue un terrain d’application pratique et fertile du PSE. Laquelle orientation est présentée non génératrice d’endettement mais porteuse de développement humain. Les piliers de cette forme de faire et de faire-faire la chose publique repose sur l’état de droit, la bonne gouvernance, la transparence, l’équité. En plus d’autres formats de bonne répartition et de revalorisation et/ou réutilisation de ressources naturelles. Les ressources humaines pour un Sénégal émergent, à priori doivent être aptes, capables, disposés à la tâche confiée. Le peuple est dans l’attente de la matérialisation du discours. Le management de cette mesure d’ajustement social requiert des atouts cliniques qui nécessitent un dispositif cohérent. La gestion vertueuse est à la fois pluridisciplinaire, multidimensionnelle et encore complexe. Ce comportement transcende les contingences politiques et appelle à tous pour plus d’humilité et moins d’entrains calculateurs. Un collectif digital pluridisciplinaire d’appui audit discours est d’actualité et se justifie amplement ?

A suivre.

Serigne Saliou FALL Expert en finance.