Armé de machette…un jeune cultivateur tente de violer une fille de 15 ans

Agé de vingt-deux ans et habitant au village de Thiourour, commune de Coki, Assane Ndiaye risque de comparaître devant la chambre criminelle de Louga. Le 13 décembre, ce jeune cultivateur a jeté son dévolu sur M. S., une jeune fille de quinze ans. Armé de machette et en train de conduire son troupeau, il aperçut de loin la fille qui se rendait au marché de Bélel Diop. L’ayant surpris, il l’a prise par le collet pour l’entraîner dans la brousse. A l’abri des regards indiscrets, Assane l’a sommée de se déshabiller. Mais M. S. lui oppose un niet catégorique et Assane entre alors dans une colère noire. Il donne quelques gifles à la gamine qui s’exécute. Alors il la renverse sur les herbes mortes et ôte son pantalon.

Sachant qu’elle allait être violée, M. S. se débat de toutes ses forces et crie au secours. Ses cris sont entendus par le nommé Ahmed Ndiaye et ses camarades qui passaient dans les parages. Lorsque ces derniers débarquent sur les lieux pour porter secours à la fillette, Assane Ndiaye prend ses jambes à son cou. Ahmed et ses amis se lancent aussitôt à sa poursuite avant de perdre sa trace au bout d’une cinquantaine de mètres. C’est ainsi que M. S. est conduite chez elle dans un piteux état.

Après avoir fait consulter son enfant, la mère de M. S. est allée déposer une plainte contre X à la brigade de gendarmerie de Coki. Mais l’enquête menée par les gendarmes a abouti à l’arrestation du cultivateur Assane Ndiaye que M. S. a identifié. Au terme de sa garde à vue, il a été présenté au juge d’instruction qui l’a placé sous mandat de dépôt à la prison de Louga, après l’avoir inculpé de détention illégale d’arme blanche et de tentative de viol sur une mineure de moins de seize années, renseigne L’As.