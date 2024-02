Serigne Saliou Fall : « Non au report de l’élection présidentielle du 25 février »

Non au report de l’élection présidentielle du 25 FEVIER 2024

Source de Motivation : «Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité». Extrait du Saint Coran Sourate 2 Verset 42. «Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites» S2Verset 283.

BASE D’APPUI : Le «combine-beurré» ou «combinaison de Macky Sall et Amadou Ba». Après avoir clamé urbi et orbi que l’élection présidentielle devait se tenir le 25 février 2024, le Premier Ministre Amadou Ba nous fait savoir qu’il est désormais en parfait accord avec le Président Macky Sall pour reporter de 9 mois l’élection présidentielle! La commission d’enquête parlementaire le visant personnellement pour accusation de corruption de membres du conseil constitutionnel aurait-elle déjà fait ses effets qui expliqueraient le revirement à 180 degrés d’Amadou Ba? Pour les sénégalais largement soutenus par toute la communauté africaine et internationale la violation de la Constitution est intolérable! Mobilisons-nous dans tout le pays pour tenir le scrutin de l’élection présidentielle le 25 février 2024 pour engager le Sénégal vers le changement véritable! Dixit Aminata Touré.

SUPPORT ANALYTIQUE : 24 Heures. Numéro 2029. P7.Professeur Sidy Alpha Ndiaye agrégé en droit public : « Le droit est contre le report, la jurisprudence du CC est contre le report, le peuple est contre le report ».Le F24 réclame à la CEDEAO des sanctions. 24 Heures. Numéro 203O. P8 . « Cher Président « … En foi de ces rappels importants, Nous les 28 signataires de Touba de la Présente Déclaration, réaffirmons notre opposition de principe à tout report de l’élection présidentielle prévue le 25 Février 2024. Et à toute forme de prolongation du mandat actuel du Président de la République . Tel que stipulé clairement dans le marbre de la charte fondamentale qui dispose qu’aucun Président de la République ne peut de lui-même, par quelque artifice que se soit , ni réduire ou prolonger son mandat ».Signé par un collectif de mouride multidisciplinaire.

P1-2 Dakar times Numéro 1983 : Report de l’élection Présidentiel : Le Droit a-t-il dit son dernier mot ? Meissa Diakhaté, Professeur des universités, Directeur associé du CERACLE. P1-7 . Tribune n 4119 ; Pour contester la loi qui reporte la Présidentielle 39 parlementaires saisissent le conseil constitutionnel. La situation politique au Sénat Américain : « Le Sénégal sur une voie dangereuse vers la dictature. Selon le Sénateur Ben Cardin,Macky doit annuler cette décision imprudente. Et veiller à ce que l’élection ait lieu avant la fin de son mandat constitutionnel .116 universitaires appellent à restaurer le République.

MISE A NIVEAU : Les lignes qui suivent sont le reflet d’un engagement suite à un conclave numérique. Les tics aidant. Le sujet proposé et largement débattu dans la Toile. Sujet : « Quelle position et stratégie à entreprendre en commun, suite à l’annonce du report de la date de l’élection Présidentielle du 25 Février 2024 ? Attentes : Actions républicaines pour le respect du calendrier électoral. C’est un thème étalé sur table ronde digitale sous la houlette de Coalition Numérique des Candidats à la Candidature à la Présidentielle Sénégal 2024 « CN2C-SP2024 ». Lesdits membres et participants »es» se sont engagés sur la base d’un document administratif intitulé : Liste d’Electeurs pour le Parrainage d’un candidat à l’élection Présidentielle du 25 Février. Un numéro administratif leur a été attribué pour justement faire valoir leurs droits de citoyen, pétri de patriotisme, se jugeant apte à capable à compétir, selon des normes précises. De facto, cette coalition a invité des sénégalais »es » à une date précise le pour l’élection présidentielle au 25 Février 2024. Ce fut un déploiement de forces bien significatives. Il a fallu sensibiliser mais surtout accentuer l’engouement vers une date précise du processus électorale 2024.

REPAIRES DE DECISION : Une étude d’expert multidisciplinaire a montré des réalités importantes. Chiffres à l’appui. »170 candidats suite au retrait de la fiche de parrainage s’étaient attelés à la collecte de parrains au niveau national et dans la diaspora. Cette catégorie détient par devers elle, pour chaque candidat 14 375 parrains. Un total de 2 443 750 de parrains recensés mais non acheminés au Conseil constitutionnel. Leur parcours n’a pas donc franchi la troisième étape cruciale : dépôt des listes au Conseil Constitutionnel, organe institutionnel de centralisation et de contrôle du parrainage ». Au demeurant, des sillons ont marqué leurs empreintes tout au long de leur parcours. Ils ont bouclé les deux étapes qui constituent les deux premiers pré requis pour être candidat présidentiel. Les auteurs de l’étude sur le sujet ont fait ressortir beaucoup de raisons qui ont freiné l’élan et l’ardeur desdits candidats. Dans l’étude, les argumenté et exposés des motifs de leur option d’arrêter leurs pas ont été déclinés. A savoir les fondamentaux pour ne point déposer leur liste de parrain, nonobstant leur portefeuille de parrains si bien étoffé. « Aucune confiance dans le processus du parrainage ».

Eléments D’APPRECIATION OBJECTIVE : Le dénominateur communs de ces candidats mentionné qui ont préféré le boycott et se marginaliser est énoncé dans des termes sans équivoque. » Certes, Nous nous étions déclarés candidats à la candidature de la présidentielle 2024. Afin qu’advienne la rupture et la non continuité du système en place, fort décrié dans sa globalité de mal gouvernance. Le principale pour nous est de positionner un état de Droit. En ligne de mire :Promouvoir le candidature dont les le contenu du programme socio économique, les marques identitaires, l’éthique seront au bénéfice du peule sénégalais au nom d’une démocratie complète. La satisfaction de cette demande citoyenne dés le 25 Février 2024 est une marque constitutionnelle.

OPTION IRREVERSIBLE : Les juristes toute obédience confondue, les experts en droit constitutionnel ; autres sommités de référence, universitaires pluridisciplinaires se sont planchés sur la déroute constitutionnelle qu’est le report de l’élection présidentielle fixée le 25 Février. Toutes ces ressources humaines si valeureuses, sont à la fois notoires et avérés. Elles ont étalé leurs connaissances académiques au long cours, leurs expertises, leurs compétences au sujet du non report des élections du 25 Février 2024. Toutes ces éminences grises de contester après étude la loi qui reporte la Présidentielle. Le peuple du Sénégal dans toutes ses franges et catégories sociales ont épousé et intériorisé leurs recommandations juridiques et sociétales. Par ricochet, avaliser leur savoir sur la question qui perturbe le pays. Les nerfs sont tendus. L’atmosphère est perturbé par ce choix sans raison fondamentale juste. La société n’est pas prenante du report des élections pour des raisons justes réconfortés par tous les avis.

Le dernier séminaire clôturant cette rencontre digitale annoncé a décidé de se positionner contre la tentative de tout report de l’élection présidentielle du 25 Février 2O24. A cette fin de bonne conduite démocratique, et entente républicaine ; du respect des la constitution ; du positionnement de la paix; des voix autorisées et concordantes se sont élevées pour se faire entendre . « Il n’est pas question de reporter l’élection présidentielle du 25 Février 2024 ». Les raisons prennent leur référence dans le droit constitutionnel. Nous sous la barrière du CN2C-SP2024 , sommes l’affirmation et la consolidation d’une catégorie de citoyens patriotiques dans une coalition de style nouveau au sein du landerneau politique. Et pour un intérêt général du pays. Nous, CN2C-SP2024 sommes doublement disposés, aptes à engager la lutte citoyenne contre tout coup d’état constitutionnel, selon les termes des observateurs et analystes avisés. Nous CN2C-SP2024, rejoignons le peuple sénégalais qui dans une unité d’action et entente a formulé une demande citoyenne en termes clairs : Non au report de l’élection présidentielle du 25 Février 2O24.

Respect du calendrier républicain. Pour nous CN2C-SP2024, la voie stratégique et opportune est de tisser un cadre de partenariat politico- économique avec toutes les forces vives et démocratiques du pays. A dessein lutter contre le report de l’élection présidentiel du 25 février 2024. Nous, CN2C-SP2024 s’alignons pour le combat, dans les rangs serrés des acteurs et actrices patriotiques, à l’instar des initiateurs qui ont lancé l’initiative « AAR SUNU ÉLECTION ».

Serigne Saliou Fall,

Président du parti politique Mouvement des Citoyens pour une Démocratie de Développement

Manager Coordinateur de la plateforme dénommée : » Au stade de retrait et Collecte de parrainage /Coalition Numérique des Candidats à la Candidature à la Présidentielle Sénégal 2024 «CN2C-SP2024». Dakar le 11 Février 2O24.