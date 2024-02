Loi d’amnistie : Le RESTIC valide le projet

Le RESTIC encourage et fonde espoir sur le projet d’amnistie pour le fondateur de KOPPAR Express et autres

Le RESTIC souscrit et encourage entièrement au projet de loi d’amnistie en cours et demande aux autorités d’y inclure les fondateurs de Koppar Express une startup, une fintech sénégalaise dont le fondateur est en détention.

Comme d’autres fintech, c’est une entreprise innovante Koppar Express qui a encore besoin du leadership de son fondateur pour sa croissance et son rayonnement dans une activité à la pointe de l’innovation financière pour l’inclusion financière et le paiement électronique, e-paiement.

Le RESTIC demande donc aux autorités d’élargir tous les entrepreneurs, innovateurs, influenceurs et activistes des TIC du digital et du numérique afin de maintenir l’activité dans le secteur et de sauver les emplois.

Le RESTIC rappelle à ses membres et à tout l’écosystème l’impératif et l’exigence de se conformer aux lois et législations de notre pays pour garantir la pérennité de leur entreprise et de l’innovation.