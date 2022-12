Serigne Saliou Fall sort les extraits saillants de la déclaration de politique générale du premier ministre

Intitulé du titre: POST DPG du Premier Ministre Amadou BA/Ecoute des extraits saillants et/ou majeurs, extirpés dudit discours.

Base de référence : https://www.flashinfos.net/DPG-Integralite-du-Discours-du-Premier-Ministre-Amadou-BA_a9507.html

Motion de censure rejetée : Amadou bat « Yewwi » par Modou Fall. Dakartimes n°1656 Vendredi 16 Décembre 2022 page 1-6.

Assemblée Nationale : Les députés rejettent la motion de censure par Alima Diagne. 24Heures n°1693 Vendredi 16 Décembre 2022 page 3.

Valse du gouvernement : L’Assemblée nationale au centre du pouvoir par Abdoulaye Diop. 24Heures n°1697 Mercredi 21 Décembre 2022 page 1-7.

Oumar Youm, Député, Président du groupe parlementaire BBY : «Nous sommes ouverts au dialogue, mais fermes dans la défense des intérêts du peuple». Le Soleil n°15765 Samedi 17 Dimanche 18 Décembre 2022 page 1-2.

Amadou Ba, Premier Ministre : un choix de raison et de nécessité par Pape Khouma Responsable politique APR/Parcelles Assainies. Le Soleil n°15766 Lundi 19 Décembre 2022 page 16.

Source d’appui : Saint Coran Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Versets 17-18 : «Annonce à mes Serviteurs. Ceux qui écoutent le discours, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence».

Arrêtons-nous en plus de quelques versets de deux sourates faisant référence à l’écoute. Et soigneusement, précieusement, consciencieusement minutieusement découvrir les bienfaits, d’une bonne écoute : Sourate 72 Les Djinns Versets 1-16, Sourate 46 AL-AHQAF Versets 29-33. « (Rappelle-toi) lorsque Nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu’ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent [à sa lecture] ils dirent : « écoutez attentivement »». Cet ordre avait été donné par les plus doués d’intelligence, détenteurs de leadership parmi le groupe de Djinns invités à la lecture du Saint Coran. Et de recueillir ce qui en constitue l’essence du discours divin. Ils allèrent les restituer le contenu à leur population. Pour ensuite les informer de la nécessité absolue d’une insertion dans la grande ligne directrice du Coran : La voie droite. Fatiha sourate 1 Verset 5-6-7.

Mise à niveau: Ecouter c’est s’appliquer à entendre, prêter son attention à des paroles. Dresser l’oreille, entendre, prêter une oreille attentive, tendre l’oreille. L’écoute est le point de départ de la communication. Avant d’émettre, il faut être capable de recevoir. Bien écouter fait partie des soft skills, et permet de désamorcer des situations de crise, de se concentrer sur le factuel, d’activer l’intelligence collective, en multipliant les points de vue sur la réelle source. Au septième siècle, Dieu L’Audiant attirât l’attention du Prophète Mohamed « PSL » sur le profil et le statut d’une catégorie de témoins auditifs à Son discours. A date, l’Assemblée Nationale du Peuple est un terreau d’application fertile de l’écoute ; partant des discours d’importance capitale qui y sont prononcés. L’écoute de la DPG fût un cas d’école pratique pour les députés de la quatorzième législature. C’est sans doute, cette attitude qui a justifié les fondamentaux voire argumentaires de la motion de censure suite à la DPG. Certainement c’est la bonne écoute qui sous-tend, les assises de son rejet. L’actualité de ce verset est revitalisé par l’Ecole de Management dans son volet Gestion des Grands Discours ayant trait à la vie de la société. Au demeurant si cette sourate du 7éme siècle était intériorisée et bien appropriée le peuple assisterait moins, aux débâcles, réchauffements, fontes, suite au discours. Lesquelles paroles, émanent de l’hémicycle où d’honorables députés qui aspirent à la rupture ; s’évertuent avec application. Le scénario se déroule sous le regard attentif du peuple, l’œil préoccupé de nos partenaires techniques et financiers au développement durable.

Eléments constructifs de la DPG : «La solidarité donne tout son sens au respect de la dignité humaine. Le Gouvernement, dont il m’incombe de coordonner l’action, sera avant tout un Gouvernement de consolidation : consolidation des performances économiques, diplomatiques, sportives ; consolidation des acquis sociaux ; consolidation de l’État républicain».

Le peuple sénégalais dans la quasi-totalité de toutes ses franges sociales et intellectuelles a apporté des réflexions, avis, interrogations sur le contenu. Les observateurs et experts en la matière s’interrogent sur la méthode de mise en œuvre. La traduction sans heurt social au profit de la cible est d’importance capitale. Le peuple du Sénégal, au-delà des divergences politiques, idéologiques, religieuses formule un vœu commun : sortir du cycle infernal de la pauvreté et des maux que ce mal engendre dans son sillage macabre. L’émergence du pays dans la Paix et l’état de droit sont des axes prioritaires. Les termes des extraits du discours mis en orbite du discours sont consistants, fermes, patriotiques. Il y a donc bien là des raisons d’en tirer le meilleur au bénéfice de tous, partant d’une appropriation opportune au niveau général. Au demeurant l’appropriation de quelconque discours visant le bien-être social d’une cible, exige un préalable. Ce prérequis passe par la compréhension des tenants et aboutissants quant au contenu du discours et du rôle et place des parties prenantes. Il en est de même du degré d’engagement patriotique, de la reconnaissance citoyenne, de la volonté gouvernementale.

Eléments d’appréciation de la DPG: «Le Président de la République Macky Sall avait conçu un instrument essentiel que le Gouvernement était chargé d’exécuter pour accomplir les tâches qui lui incombent : c’est le Plan Sénégal émergent (PSE) dans lequel sont présentés le cadre et les objectifs de l’avenir du pays à l’horizon 2035. La mise en œuvre du PSE… Cette nouvelle trajectoire de développement nous a valu des progrès significatifs ».

Ledit discours fut un moment exprimant, des états psychologiques, socioculturels, et politico-économiques. Telles considérations de multiples dimensions couvrant le contexte et l’activité du Sénégal et du monde en général. Ce sont des référentiels prioritaires en ligne de mire. Il s’agit pour l’auteur de faire du Sénégal un pays émergent sous contrainte. La maximisation de cette fonction de production passe par la prise en compte de la conceptualisation des paramètres et l’analyse des variables s’y attachant. Ces composantes sont des prérequis. Ainsi la fonction homogène de degrés zéro à revaloriser est le propre étalage du Président Macky Sall dans le discours solennel. La présentation fût dans un style pédagogique, éducatif et fort instructif. Les points forts du discours, furent pathétiques, impressionnants, saisissants à des moments. L’atmosphère de l’opposition planait dans la salle. Par ailleurs, la DPG, prononcée a été écouté, analysé et interprété par différentes catégories sociales et professionnelles. Convenons-en, ledit discours est à plus d’un titre, digne d’intérêt. Il suffit de peser les réactions relayées par la presse pour se faire une idée exacte du degré de réceptivité de l’enveloppé du discours. L’internet comme une trainée de poudre en plein vents de tempêtes était le relais dans la diffusion des moindres détails

Teneur des extraits mis en orbite : « Le gouvernement de combat sera donc un gouvernement de consolidation. Il sera aussi un gouvernement à l’écoute des populations. Nous sommes convaincus que la satisfaction de la demande sociale doit être la mère des batailles. L’écoute des populations fait connaître au Gouvernement les besoins sociaux et les préoccupations de la jeunesse de notre pays. Sur cette base, il va garantir les solidarités essentielles à notre société, tout en offrant aux jeunes une place de choix dans ses politiques ».

C’est l’invite pour la relecture introspective du discours, prononcé, en perspective la cueillette et redistribution des fruits de la lueur du contenu. De ces extraits qui précédent nous retenons que c’est suite à une étape de mise à niveau démocratique et inclusive du discours, que les retombées contenu seront cernées, intériorisées, appropriées pour une utilisation pratique des effets escomptés.

A suivre.

Serigne Saliou Fall

Expert Consultant.