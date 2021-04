Serigne Saliou Thioune cherche à réunifier la famille de Cheikh Béthio

Les « thiantakones » se préparent pour la célébration du 17 avril, date marquant la rencontre entre Cheikh Béthio Thioune et le cinquième khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké. L’héritier du défunt, Serigne Saliou Thioune, a dans ce sens, rencontré la famille du défunt khalife, notamment Serigne Cheikh Saliou Mbacké, rapporte L’Observateur.

Toutefois, lors de l’entrevue, la question des retrouvailles de la famille Thioune, divisée en deux camps, s’est une nouvelle fois posée. En effet, une frange des disciples avait choisi de suivre Sokhna Aïda Diallo, une des veuves de Cheikh Béthio Thioune.

« J’ai bon espoir que tout le monde reviendra à la raison. Cette union est pour le salut de tous. Je suis l’aîné de mon père et mon rôle est de rassembler et non de diviser. C’est cette recommandation que m’ont faite Serigne Mountakha et Serigne Cheikh Saliou Mbacké. D’ailleurs, Serigne Cheikh me l’a rappelé lors de notre dernière entrevue avant celle de dimanche. Il m’avait chargé de réunir toutes les parties autour de lui et j’ai fait passer le message à qui de droit. Je pense que les retrouvailles se feront bientôt. En tout cas, c’est mon souhait et j’y travaille », déclaré Serigne Saliou Thioune qui tend encore la main à Sokhna Aida Diallo et à ses talibés.