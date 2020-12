Ses parents l’envoient à l’internat…il ressort sodomisé et affamé

Confié à un internat, il y revient complètement brisé et traumatisé.

L’histoire se passe au Nigéria.

Envoyé à l’internat par ses parents, 2 mois plus tard, ces derniers sont venus récupérer un enfant totalement différent, traumatisé, malade à force de se faire sodomiser et molester par ses camarades et ses enseignants.

Durant deux bon mois, le jeune en question, âgé de 13 ans a été forcé de faire l’amour par voie anale par ses camarades et ses enseignants. Il a été affamé, battu.

Triste comme nouvelle. Deux mois après, quand ses parents reviennent le récupérer, il est dans un état pitoyable. Il a perdu du poids, a été traumatisé et a des difficultés à marcher actuellement.

En à peine deux mois, ils ont fait subir des sévices à cet adolescent, selon des sources, son anus est dans un sale état.

Le problème actuel est que sa maman demande justice et qu’on l’en empêche pour des raisons que beaucoup ignorent.