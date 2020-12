Cameroun : le directeur d’école sodomise et tue cet élève de 12 ans

Un directeur d’école s0d0mise et tue un élève de 12 ans. C’est l’information qui secoue la toile depuis quelques heures. Le meurtre, identifié comme Mr Ndhale, un Enseignant de Mathématique et Directeur du C.E.S de Bitchoua Nord dans l’arrondissement de Tonga (Cameroun) aurait sodomisé et assassiné un élève en classe de 2 nde C au Lycée Bilingue de Bangangte.

Selon les informations largement relayées sur les réseaux sociaux, le bourreau et la victime son voisin au quartier Mandja, un quartier périphérique de la ville de Bangangte.

Samedi dernier, l’élève Bryan s’est rendu chez Mr NDHALE alias Math Teacher faire des travaux ménagers comme à l’accoutumée, puisque sa femme avait divorcé et a amené les enfants avec elle. Avant d’y aller, il prendra la peine d’informer des proches.

Tard dans la nuit l’adolescent n’est pas retourné à la maison familiale. Inquiets ses parents vont à sa recherche chez l’enseignant. Une fois chez ce dernier, il leur fera savoir que l’enfant est rentré il y a longtemps. Désemparés, les parents vont multiplier les recherches tout le weekend jusqu’à ce que hier lundi aux environs de 11h on retrouve le corps abandonné dans une maison de fortune.

Une babouche de couleur jaune au pied, un short de couleur verte et un t-shirt au-dessus, le corps de l’élève Bryan est suspendu sur une corde au plafond de la maison de fortune avec les pieds traînant au sol. Toute laisse à croire que le bourreau a commis son forfait et a déplacé le corps de sa victime ailleurs pour éloigner les suspicions. Selon une source digne de foi, Mr NDHALE a avoué aux forces de sécurité avoir commis le meurtre.

Incontrôlable et sous la colère, la population de Bangangte a été sans merci sur les nombreuses maisons et biens de Math Teacher. Ses nombreuses maisons ont été incendiées, ainsi que tous ses biens, parmi lesquels, une Mercedes, son impressionnante ferme de poulets, des tonnes de maïs stockés, des minis cités pour étudiants à l’instar de Marcel City, des duplex etc.