Seydi Gassama : « Le délit d’offense au Chef de l’État doit être abrogé »

Si cela ne dépendait que du Secrétaire exécutif de Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, l’offense au chef de l’Etat serait abrogé. « Le délit d’offense au Chef de l’État (article 254 du code pénal) doit être abrogé. Le chef de l’Etat doit porter plainte s’il se sent diffamé ou injurié et les peines privatives de liberté pour ces 2 délits (diffamation et injures) doivent être supprimées », a réagi le droit de l’hommiste sur twitter.

Pour Seydi Gassama, « le président de la République du Sénégal n’est pas le président de la République Fédérale d’Allemagne, de l’Autruche ou de l’Éthiopie. Il est chef de l’État et chef de parti. Il exerce le pouvoir exécutif et a la haute main sur les pouvoirs législatif et judiciaire ». Résultat des courses, pense-t-il, « il ne peut pas être à l’abri de propos irrévérencieux de la part de ses opposants ou des citoyens dans le cadre du débat public. La possibilité ne doit pas lui être donnée d’envoyer en prison l’auteur de tout propos jugé offensant par lui ou le parquet ».

Toutes choses qui font que, selon M. Gassama, « les avocats des personnes poursuivies doivent saisir les juridictions régionales, créées par les États africains eux-mêmes, pour lutter contre ces lois indignes d’un État démocratique ».