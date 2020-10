Seydou Diouf (Apr Dakar Plateau) : « L’heure est à la mobilisation »

« C’est aux heures catastrophiques de l’histoire que se révèle la grandeur d’une nation, aux heures où la roue de l’histoire, tourne avec une rapidité vertigineuse ». Frédéric Nietzsche.

Cette pensée du philosophe allemand Frédéric Nietzsche que j’ai eu l’audace de paraphraser , devrait servir d’administrer la démonstration aujourd’hui que la conduite d’une nation, notre nation doit nécessairement se mobiliser, former autour du Président Macky Sall une ceinture de mains fraternelles pour ensemble relever certains défis qui nous interpellent tous.

Face à cette pandémie, la covid19 aux conséquences multiples et lourdes, mettant à nu l’économie de presque tous les pays développés comme sous-développés, l’urgence c’est d’analyser stratégiquement les voies et moyens pour relancer économiquement notre cher pays.

D’où la pertinence et l’exacte mesure prises par le président Macky Sall d’organiser un conseil présidentiel sur la relance économique centré sur le PAP2A Ajusté et Accéléré le 29 septembre 2020 à CICAD ,réunissant certains partenaires techniques et financiers et certains experts.

C’est dans cette mouvance que le Président de la République son excellence Monsieur Macky Sall, dans son discours a instruit pour l’accélération de la cadence dans les secteurs stratégiques et porteurs de croissance comme l’agriculture, la pêche et l’élevage.

Le relèvement du plateau médical est aussi et surtout l’une des priorités Phares .

Nous avons espoir puisqu’un Président de la République comme Macky Sall qui a trouvé en 2012 , un pays totalement en lambeaux où tout était urgence et qui a réussi grâce à des mesures drastiques et efficaces à sortir de la tête de l’eau (1,7% en 2012 à plus de 6% en 2017 taux pour rappel que notre pays n’a jamais obtenu de par le passé), il utilisera tous les atouts nécessaires, mobilisera toutes les énergies pour réussir ce pari : 5, 2 % en 2021, 7,21% à 2022 et prochainement pour une première dans l’histoire de notre pays avec l’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières en 2023 ,un taux de croissance à deux chiffres de 13,7%.

Juste pour dire que l’heure est exclusivement à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour changer de cap et de paradigme.

Vive le Président Macky Sall.