Diop Decroix satisfait de la libération de l’opposant Malien Soumaila Cissé

Camarade,

Nous venons d’apprendre l’heureuse nouvelle de la libération du Président Soumaïla Cissé.

À cette occasion, au nom de Ànd-Jëf/Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme (Sénégal), et en mon nom personnel, je transmets nos chaleureuses félicitations au M5-RFP et au mouvement démocratique et populaire malien tout entier dont c’est la victoire indéniable.

Nous formons le vœu que le

flambeau de la plate-forme du M5-RFP reste haut levé pour un Mali réunifié dans la paix retrouvée et la concorde nationale préalables à toute victoire sur les défis de l’ignorance et de la pauvreté.

Nous formons des prières ardentes pour que Le Tout Puissant accompagne vos efforts dans ce sens.

Vive le Mali éternel !

Vive l’Afrique !