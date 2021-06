Seydou Gueye : « Notre philosophie, ce n’est pas de recruter des nervis »

Le ministre Seydou Guèye et coordonnateur de la communication de la présidence, a réfuté les accusations sur les supposés nervis recrutés par le pouvoir, estimant que ce n’est pas leur philosophie;

« Chaque fois qu’il y a des scènes de violences, c’est condamnable et regrettable, d’où qu’elles viennent. Et dans le cas d’espèce, nous avons un cortège protégé par les forces de sécurité régulière. Il peut arriver ici ou là que d’autres hommes et femmes se mêlent au jeu de la sécurité, mais notre philosophie, ce n’est pas de recruter des nervis », a déclaré Seydou Gueye dans une interview accordée à L’Observateur.

Pour lui, tout ceci n’est qu’une accusation simple et gratuite qui est sans fondement. « Quand on est en fusion avec les populations, on n’a pas besoin de recourir à ces stratagèmes », rajoute-t-il.

Revenant sur le cas des jeunes transportés pour grossir les rangs du régime lors de la tournée du chef de l’Etat au nord du Sénégal, Seydou Gueye de dire : « Quand on a 95% quelque part, on n’a pas besoin de transporter des populations. Mais, ce que je retiens comme leçon, c’est la perspective de faire 100% à une prochaine consultation électorale, puisqu’il y a le travail qui engendra une telle récompense », a-t-il expliqué.