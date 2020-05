SGO et IAMGOLD unissent leurs forces pour le bonheur des communautés du département de Saraya

Ce mardi 5 mai 2020, les sociétés SGO et IAMGOLD ont présenté les importants lots qu’elles ont mis à la disposition du district sanitaire de Saraya pour bien assurer le service public, les actions de prévention et éventuellement de riposte contre le coronavirus dans le département de Saraya.

25 millions de FCFA, c’est l’enveloppe totale dégagée par les sociétés SGO et IAMGOLD pour doter le district sanitaire de Saraya en matériels et produits d’hygiène.

« Ce montant a servi à l’acquisition de 150 Equipements de Protection Individuelle (EPI)-35 thermo flash, 960 masques FFP2, 1000 masques n° 95 ; 50 paires de gants examen latex, 50 paires de gants stérilisés. Il faut y ajouter 75 paires de gants ménage, 20 paires de botte, 100 flacons de savon liquide, 100 bouteilles d’eau de javel extra, 1000 flacons de gel hydro alcoolique, 100 sachets de poubelle noire, 100 sachets de poubelle jeune, 100 sachets de poubelle rouge, 20 poubelles en pédale, 12 litres d’inox, 15 bouteilles de chlore en granulé et 200 masques de chirurgie » a précisé M Abdoulaye Bâ, chef du bureau de SGO à Kédougou par ailleurs représentant du Directeur Général

Le médecin-chef du district sanitaire de Saraya a apprécié à sa juste valeur cet accompagnement du consortium SGO et d’IAMGOLD contre la pandémie du COVID-19

«Je remercie les sociétés minières Sabodala Gold Operations et IAMGOLD. Ce sont les remerciements des populations. C’est la première fois que nous recevons des dons d’une aussi grande quantité. Nous sommes dans la lutte, sous sommes dans la prévention, souhaitons que nous soyons dans la prévention jusque dans la fin du COVID-19. Ce matériel nous servira à ça » a témoigné Dr Evrard Kabou, médecin chef du District sanitaire de Saraya.

En posant cet acte en commun, IAMGOLD et SGO montrent l’exemple à suivre pour mieux répondre aux préoccupations des communautés vivant dans les zones minières

« La contribution collective SGO/IAMGOLD montre qu’en s’unissant, les entreprises minières peuvent avoir des impacts plus forts dans la région. Il est important de mettre en avant cette cohésion et le souhait de participer ensemble dans la lutte contre le coronavirus dans la région de Kédougou. C’est ce qui magnifie aujourd’hui notre présence ici à saraya au nom des directeurs généraux de SGO et d’IAMGOLD. Venir mettre à la disposition de l’autorité administrative qui est par ailleurs président du comité départemental de gestion des épidémies ces importants matériels pour lutter ensemble contre le COVID-19 dans le département de Saraya et dans la région de Kédougou » a rappelé M Abdoulaye Bâ, chef du bureau de SGO à Kédougou

Cet exemple d’harmonisation des interventions a toujours été un ardent désir des autorités administratives.

« Il faut dire que ça été toujours le souhait des autorités administratives locales. Il ne faut pas disperser les forces. En tant que partenaires techniques et financiers, vous devez être ensemble, taper ensemble, frapper ensemble et nous pouvons atteindre les objectifs ensemble. Aujourd‘hui cela me va droit au cœur et je ne manquerai pas de rendre compte au préfet du département de cette initiative de consortium entre IAMGOLD et SGO. Des millions ont été déboursés mais sachez que ce sont des choses qui arriveront à bonne destination » a rassuré M Sékou Vieux Diatta, adjoint au sous-préfet de Bembou.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn