Aide Alimentaire : Guinaw Rail Sud met en cause la fiabilité du Registre National Unique

La commune de Guinaw Rail Sud a reçu ce mercredi sa part de l’aide alimentaire d’urgence, sous la présence de la commission du comité de suivi du Force Covid-19. Des incohérence ont été noté dans la distribution.

“Sur les 1091 bénéficiaires qui sont dans le réseaux, il n’y a que 70 ménages qui restent” renseigne le maire de la commune Abdoulaye Diop, rapporté par Dakar Matin. La cause selon lui “c’est parce que ce sont des gens qui son en général décédés”.

Cependant le maire note certaines incohérences dans la distribution. Il y a la question des doublons et des gens qui sont entrain de recevoir des bourses alors qu’ils ne sont pas dans la liste du registre national unique (RNU)”.

Même son de cloche chez son premier adjoint, Pape Diagne. “Comment on peut concevoir un fonctionnaire bénéficiaire d’une bourse familiale? Comment ont peut concevoir un délégué de quartier faire bénéficier de toute sa famille de bourses sociales? Cette famille là se retrouve avec 8 ou 10 sacs de riz alors que le voisin qui n’arrive pas à avoir un repas par jour n’est pas boursier” explique-t-il. Pour lui “un audite s’impose”.

De son côte le président de l’association des maires du Sénégal (AMS), Aliou Sall calme les esprits. “Dans le RNU il y a quelques couacs qui sont vraiment insignifiants” précise-t-il. Seulement il avoue qu’ “il y a d’autres fichiers produits par d’autres acteurs qui sont pas toujours conforment au RNU.

Donc l’enseignement que nous avons tiré en tant que comité, s’est de suggérer de saisir cette occasion pour construire une base de données économique et sociale plus complète. »