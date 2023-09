Sidy Braham Dieng : «Amadou Ba et Karim Wade peuvent-ils être les sauveurs de notre modèle républicain? »

Le décentrement lié à la pureté traduit un essentialisme anachronique et insensé dans la perspective de remembrer l’idée de nation fortement secouée par la montée du panafricanisme de la rétractation. L’invocation foisonnante du postcolonialisme pour justifier la vulgate racialiste,qui uniformise l’Afrique au moment où elle est traversée par le multiculturalisme et la diversité ethnique , exprime davantage une rétroversion de l’universalisme démocratique inspirateur de notre modèle républicain.

Sous ce rapport, l’engrenage identitaire induit un effet dévastateur sur l’ordre démocratique dès lors que les politiques, n’arrivant plus à répondre aux préoccupations sociales et institutionnelles de la population meurtries par une gouvernance globalement erratique, formalisent un dogmatisme démagogique.

Dans le sillage du totalitarisme rouge, longtemps perçu comme le paradigme du sud global insaisissable et angoissé advient l’utopie fragmentaire du modèle de développement autocentré , que les populistes sénégalais proposent comme une alternative sociopolitique.

Le paradoxe sénégalais présente un pays en train d’émerger cité en exemple par la communauté internationale et une réalité marquée par le chômage des jeunes ainsi que la pauvreté qui gagne du terrain: ce tableau peu reluisant est symptomatique d’une crise structurelle multiforme L’immobilisme ambiant de la vie politique célèbre la contre culture du populisme comme la panacée au chaos économique.

Comment ,de nos jours, la normalité démocratique peut-elle occulter le phénomène de pauvreté à vaste échelle de la population et les prémices de la délinquance de progressive de l’État menacé par le populisme nostalgique de l’odieux idéologie communiste. Par ailleurs, une politique réductible à la crispation identitaire évoque davantage le populisme imprégné du repli communautariste que la dynamique de raffermissement du lien social.

Identifier une politique, nonobstant ses qualités humaines,son cursus académique et son parcours professionnel, à la menace exogène déstabilisatrice de notre vivre ensemble dénature l’esprit du projet démocratique.

Et quand le débat tourne à la démagogie clinquante et despotique,la dynamique démocratique s’enfonce dans un coma profond et ravageur. Face aux bouleversements géopolitiques,le fonctionnement immuable et sensationnel de la curie politique sénégalaise présage une implosion structurelle de la vie politique.

Le programme politique constitue un engagement à remodeler un paysage politique biaisé,un système de redistribution en panne. La forme de gouvernabilité en cours est inapte à produire du sens et de la magie politique inclusive et solidaire De ce point de vue, l’avènement d’une oligarchie inféodée à la mercantilisation risque de plomber l’évolution de la démocratie sénégalaise.

Quand le messianisme marqueur marqueur social d’une élite nostalgique des questions mémorielles , Amadou Ba et Karim Wade peuvent-ils être les sauveurs de notre modèle républicain en crise.

Sidy Braham Dieng, auteur du livre » le populisme ambiant dans la bergerie du baron », aux éditions presses universitaires de Dakar.