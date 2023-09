USA : Sabrina retrouvée dans le ventre d’un alligator de 4 mètres

Sabrina, 41 ans, retrouvée morte dans la mâchoire d’un alligator de 4 mètres de long.

Les faits se sont déroulés vendredi à Largo, en Floride (Etats-Unis).

Un témoin a appelé la police après avoir aperçu un alligator de 4 mètres de long avec le corps d’une femme dans sa mâchoire dans une crique.

Les forces de l’ordre, arrivées sur les lieux, ont extrait le crocodile de l’eau après l’avoir abattu.

Pour ce faire, ils ont dû enrouler une corde autour de son cou et l’ont arrimé à la poulie d’un camion. Mais l’animal s’est débattu.

« Ils étaient en train de le ramener, mais il a commencé à entraîner le camion dans l’eau. Alors, ils ont pris un long bâton, ont sorti sa tête de l’eau, et lui ont tiré dessus » a raconté un témoin.

La victime a depuis été identifiée. Il s’agit de Sabrina Peckham, une sans-abri de 41 ans.

Deux mois avant sa mort, Sabrina Peckham avait été arrêtée le 14 juillet pour intrusion dans une zone humide du comté à seulement un demi-mile de l’endroit où elle a été attaquée par l’alligator. Elle avait été condamnée à payer 500 $ d’amende.

« Ma mère faisait partie de la population de sans-abri qui vivait dans la zone boisée voisine. On pense qu’elle marchait peut-être vers ou depuis son campement près du ruisseau dans l’obscurité et que l’alligator a attaqué depuis l’eau. » a témoigné Dorris.

« Nous nous attendions à passer encore beaucoup d’années avec elle. Malheureusement, Dieu l’a appelée plus tôt. »

Dorris s’est adressée à sa mère dans une déclaration sincère: « À ma mère: je t’aime plus que je ne l’ai jamais exprimé, tu me manques plus que tu ne le sauras jamais et je prie pour que tu me regardes de haut, moi et tes petits-enfants. »

