Cameroun : une mère et sa fille vio.lées dans leur champs de maïs

Une mère qui a été violée dans son champ par des militaires camerounais. Cet incident tragique s’est déroulé en 2021 dans un village près de Bamenda. Alors qu’elle travaillait dans son champ de maïs et d’ignames avec sa fille, elles ont été prises par surprise par des militaires qui ont commis des abus sexuels à leur encontre.

Depuis cette terrible expérience, Jenny est profondément affectée. Elle a quitté son village pour s’installer à Douala avec ses fils. Pour tenter de mettre cette partie sombre de sa vie derrière elle, elle a pris la décision de se séparer de sa fille qui vit désormais dans une autre ville.

Malheureusement, le cas de Jenny et de sa fille n’est pas isolé. Le viol est devenu une pratique courante dans les régions en conflit. Les populations anglophones du Cameroun se retrouvent prises en étau entre les groupes armés séparatistes et les militaires, qui les violent des deux côtés.

Selon le journal Le Monde, la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a déjà causé plus de 6000 décès et a contraint 700 000 personnes à fuir leur domicile. Heureusement, au cours de la semaine dernière, l’armée camerounaise a réussi à neutraliser deux chefs de guerre dangereux, à savoir les généraux Kola et RK, ainsi que leurs lieutenants, qui semaient la terreur dans ces régions.

Il est essentiel de faire connaître ces atrocités et d’agir pour mettre fin à ces violences insoutenables. Les femmes et les filles doivent être protégées et soutenues dans ces régions en conflit. Il est également important de garantir que les responsables de ces actes odieux soient traduits en justice.

Source CA