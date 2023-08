USA : Cet homme de 31 ans est condamné à la prison à vie pour…

Un homme de 31 ans a été condamné à la prison à vie, pour avoir abusé de plusieurs jeunes filles en se faisant passer pour un adolescent sur une application destinée aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. En tout, il a rencontré et abusé de huit victimes âgées de 13 à 16 ans et a communiqué avec, ou tenté de communiquer avec, 2 418 utilisateurs.

Il a été démasqué. Clayton Everett Colborn, un homme de 31 ans originaire de Floride (Etats-Unis), a été condamné à la prison à perpétuité, le 17 août dernier, pour s’être fait passer pour un adolescent dans le but d’abuser des jeunes filles, selon Fox News.

Les faits se sont produits entre 2018 et 2020 sur l’application Yubo destinée aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Le trentenaire avait pris une fausse identité en se faisant passer pour un adolescent dénommé Jason Rich. C’est comme ça qu’il entrait en contact avec des jeunes filles mineures pour leur donner rendez-vous et abuser d’elles.

Au total, il a rencontré et abusé huit adolescentes âgées de 13 à 16 ans. Mais le nombre de tentatives pour convaincre des jeunes filles de le rencontrer serait bien supérieur, selon le procureur du Middle District de Floride.

« Le nombre de noms d’utilisateurs, le nombre de fois où Clayton a tenté de se livrer à une activité sexuelle avec une mineure est stupéfiant… Tout comme le nombre de victimes qu’il a abusées ».

Le « Tinder des adolescents »

C’est en février 2020 qu’une enquête a été ouverte. La police avait reçu des informations concernant un véhicule suspect dans un parc. En se rendant sur place, ils sont tombés sur l’homme qui avait le pantalon ouvert, dans les toilettes du parc.

Sa victime, une adolescente, a expliqué aux enquêteurs qu’ils s’étaient rencontrés à deux reprises dans ce parc pour y avoir des relations sexuelles. Elle a également indiqué qu’elle avait fait sa connaissance sur l’application Yubo, considéré comme étant le « Tinder des adolescents ».

Des analyses ADN ont confirmé le récit de l’adolescente et Clayton Everett Colborn a été arrêté. Après avoir payé sa caution, il a finalement été libéré. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’il recommence.

Deux jours plus tard, il était de nouveau actif sur l’application et envoyait des messages à d’autres mineures. « Il a dit aux victimes qu’il avait 16 ans et les a incitées à avoir des relations sexuelles avec lui à divers endroits en Floride, notamment dans sa voiture, son appartement et les résidences de ses victimes », a indiqué le communiqué de la police.

« Dégoutée », « utilisée », « embarassée »

Un mandat de perquisition a été délivré aux enquêteurs pour accéder à son téléphone portable. Dessus, ils ont découvert une trentaine de vidéos et au moins 80 photos « montrant Clayton se livrant à ses actes sexuels » avec des mineurs.

Inculpé pour incitation d’un mineur à se livrer à une activité sexuelle, utilisation de mineurs pour produire des images et vidéos d’abus sexuels et possession de matériel pédopornographique, il a plaidé coupable en mars dernier.

Au cours de l’audience, ses victimes ont dit s’être sentie « dégoûtée », « utilisée », « embarrassée » quand elles ont appris que l’homme leur avait menti.

Le 17 août dernier, il a finalement été condamné à la prison à perpétuité. Selon les procureurs, il s’agit d’une manière de dissuader les autres pédocriminels et de protéger la société.

Source MCCrime