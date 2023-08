Un Candidat de l’APR paye un mercenaire de l’opposition pour faire le sale boulot

Macky Sall ne s’est pas encore décidé que les candidats à la candidature se livrent une bataille stratégique pour avoir le meilleur profil. L’actuel patron de l’APR tarde à faire son choix et regarde impuissant les challengers s’entredéchirer. C’est dans ce registre qu’un des candidats vient de recruter une plume assassine de l’opposition pour « abattre » celui qu’il considère comme son pire frère-ennemi au sein du parti. Xibaaru vous donne en exclusivité la complicité qui règne entre un candidat déclaré de l’APR et un des leaders de l’opposition qui a une langue fourchue et un bec à déchiqueter des proches de Macky…

Macky Sall a décliné l’offre de son parti de briguer un troisième mandat. Et dans la foulée il a reçu mandat de ses militants de choisir le candidat de l’APR et de la coalition BBY à la présidentielle de 2024. Six (6) candidatures sont déposées sur la table du président : Amadou Ba le Pm, Abdoulaye Daouda Diallo le Président du CESE, Mahammed Boun Abdallah Dionne, l’ancien PM, Aly Ngouille Ndiaye le ministre de l’Agriculture, Mame Boye Diao, le DG de la CDC et Abdoulaye Diouf Sarr, le DG du Fonsis.

Lutte acharnée au sein de l’APR

Mais en attendant que Macky Sall ne rende public son choix définitif sur le prochain candidat de L’APR et BBY à la présidentielle de 2024, les candidats se livrent une lutte acharnée. Si certains parmi ces candidats réaffirment leur engagement total auprès de Macky Sall et disent qu’ils vont se ranger derrière le candidat qu’il aura choisi si ce n’est pas les leurs, d’autres par contre utilisent des armes non conventionnelles comme pour dire que si ce n’est pas eux, ils vont combattre celui qui aura l’assentiment du Chef de l’Etat.

Ils se livrent à un véritable chantage à l’endroit du Chef de l’Etat, patron de l’APR et de Benno Bokk Yaakar (BBY). Certains se font aider par des journalistes et d’autres par des mercenaires qu’ils ont recrutés pour qu’ils se livrent à de sales boulots. Comme si cela relève du hasard, des candidats à la candidature au sein de la majorité présidentielle font l’objet tous les jours d’attaques lâches et mesquines par des journalistes ainsi que les mercenaires recrutés à l’occasion.

Un candidat chez Macky se paye les services d’un mercenaire

Devinez quoi ? Un des candidats à la candidature s’est payé les services d’un des leaders de l’opposition pour proférer des accusations graves à l’encontre d’un autre challenger qui pourtant comme lui appartient à la mouvance présidentielle. Evidemment, ce candidat malheureusement célèbre dans le recrutement de journalistes à sa solde et de mercenaires à qui il ne faut accorder un seul crédit, fait tout pour saper l’unité au sein de BBY en cette période cruciale.

Pourquoi réveiller de vieux démons ? Malheureux Sénégal ! Un pays où de vieux démons font tout pour attiser en permanence le feu. Des journaux ont relayé, dans le cadre normal de leur travail, les propos de ce leader de l’opposition. Une stratégie qui aurait pu être le crime parfait si les journalistes de xibaaru n’avaient pas décodé la collusion entre ce leader de l’opposition et un des candidats déclarés du parti au pouvoir.

Voilà un leader de l’opposition prêt à tout, quitte à vendre son âme au diable, rien que pour parvenir à ses fins. Ce chef de l’opposition est un homme aigri. En 2007, il faisait partie de la coalition qui a porté Macky Sall au pouvoir. Seulement, il n’a jamais pardonné à Macky Sall, le fait qu’il ne soit jamais nommé ministre et être ravalé au rang de simple député à l’Assemblée nationale. Cela il ne le pardonne jamais au Président de la République Macky Sall. C’est un homme frustré prêt à toutes sortes de sales besognes. Comme c’est désolant de la part de ce personnage qui révèle à quel point, il peut être sinistre.

Un mercenaire sans aucune base politique

Ce mercenaire de l’opposition fait toujours les UNES de la presse. Il vient d’accuser un des candidats de la majorité de « danger pour le Sénégal ». Ce mercenaire n’a pas de base politique et son parti n’a que lui comme militant. C’est sa « bouche » qui lui a permis d’être député sur trois législatures. Durant, les deux dernières législatures qui lui ont permis d’être député, la première c’était sous la bannière de BBY, la seconde sous Wallu Sénégal.

Il n’a pas hésité à tourner le dos au Président Macky Sall car ne se sentant pas suffisamment servi, et actuellement il prend des positions qui sont à l’encontre de celles de Wallu Sénégal qui lui a permis de se faire réélire. Pourtant, il avait traité le régime de Me Abdoulaye Wade de tous les noms d’oiseaux. S’il ne tenait qu’à lui, tous ceux qui avaient servi sous Me Abdoulaye Wade, allaient être envoyés sous la potence.

Cet homme aime agir ainsi. Parce que c’est un mercenaire qui se vend au premier venu. Il reste toujours membre de Wallu Sénégal, mais en allant à l’encontre des positions de cette coalition, tout en faisant les yeux doux à Yewwi Askan Wi. Le comble, pour montrer qu’il est vraiment le diable dans l’âme, le voilà qui se fait acheter par celui qui pense que sans lui, ce sera le déluge pour BBY à la présidentielle en 2024. Un comploteur, expert en la matière.

Et aujourd’hui c’est ce soi-disant candidat de l’opposition pire que Lucifer qui fait le sale boulot de son ami qui est l’ennemi juré de celui qu’il a traité de danger pour le Sénégal. Comprendra celui qui a du flair.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn