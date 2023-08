Sonko est fichu…l’Etat va tout lui prendre !

L’empire de Ousmane Sonko est à son déclin. L’opposant qui a terrorisé le pouvoir ces dernières années est tombé. Par ses erreurs de communication, il a réussi à donner à ses adversaires de quoi en finir définitivement avec lui. En bon joueurs, Macky Sall et Cie ont saisi l’occasion pour effacer la plus grande menace qui se dressait devant eux. Le maire de Ziguinchor croupi en prison depuis plus de vingt jours. Le puissant parti qu’il avait bâti est dissous. Et voila maintenant que l’Etat du Sénégal entre dans la danse pour en finir avec ce gros boulet.

Ousmane Sonko n’a pas vu le coup venir. A son apogée, le PROS (Président Ousmane Sonko) se croyait tout permis. Adulé par les jeunes, le maire de Ziguinchor a défié toutes les composantes de la République. Le patriote en chef est même allé jusqu’à défier l’Etat. Par des déclarations incendiaires, il a maintes fois tenté de déstabiliser la République. Une grosse erreur pour un opposant de sa trempe. C’est sur la base de ses déclarations que le Procureur a réussi à l’envoyer en prison. Ainsi commence la descente aux enfers de l’un des opposants les plus puissants ces dernières années.

Depuis qu’il a rejoint la chambre zéro étoile, Sonko nage dans des problèmes. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est dissous. La plupart des jeunes qui accompagnaient Sonko sur le terrain sont en prison. Les rares larrons qui restent n’ont pas l’étoffe qu’il faut pour reprendre le flambeau. Pendant ce temps, Sonko s’est lancé dans un combat perdu d’avance. Sa grève de la faim n’émeut personne. Même si son état de santé se dégrade, le PROS ne manque pas aux sénégalais qui vaquent tranquillement à leur occupation.

Le pouvoir a réussi à réduire au silence le plus bruyant des opposants. Mais l’Etat ne compte pas laisser Sonko s’en sortir en si bon compte. Après les actes de défiances et les appels qui ont conduit aux scènes de pillages, l’Etat veut ruiner Sonko. Si on en croit les avocats qui le défendent, l’Etat va réclamer réparation des dommages subis en raison de ces actes illégaux.

Pour y arriver, l’Etat s’est constitué partie civile. Dans un communiqué, les robes noires expliquent ‘qu’un pool d’avocats chargé de défendre les intérêts de l’État du Sénégal a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans toutes autres concernant les dégradations, pertes et préjudices infligés à l’État du Sénégal dans ce contexte. »

En d’autres termes, l’Etat veut faire payer à Sonko toutes les casses depuis les événements de mars 2021. Ousmane Sonko, s’il est reconnu coupable, va payer jusqu’au dernier centime tout ce que les jeunes ont cassé. Le maire de Ziguinchor va tellement payer qu’il sera fauché comme un rat. En sortant de ses déboires, il sera complètement ruiné qu’il lui faudra plus qu’une quête pour se relancer. Et cela, le patriote en chef le doit à ses erreurs de communication. Il est l’artisan de sa propre destruction. Jouer au guerrier est un rôle qui ne lui va pas du tout.

Et l’État du Sénégal n’est pas le seul à demander de l’argent à Sonko. Si on remonte aux derniers déboires judiciaires PROS, on se rend compte que Mame Mbaye Niang est dans la même optique. Après le verdict dans l’affaire Prodac, l’actuel ministre du Tourisme presse le maire de Ziguinchor pour qu’il lui paie les 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts. Et les avocats de M. Niang menacent de saisir la maison de Sonko à la Cité Keur Gorgui s’il ne paie pas cette somme. Si cette menace est exécutée, en plus d’être fauché, Sonko risque de devenir le premier chef de parti à être un sans domicile fixe.

Le ciel tombe, ainsi, sur Ousmane Sonko. Tout le mal qu’il a souhaité aux autres s’abat sur lui. Il est sur le point de perdre son argent et sa maison. Les jeunes lui ont complètement tourné le dos. Il n’a plus de parti et ne peut pas candidater pour 2024. Pour ne rien arranger, la supposée grève de la faim entrepris en prison bousille sa santé. Même s’il recouvre ses droits civiques, sa santé ne lui permettrait pas de gérer convenablement un pays comme le Sénégal.

Voilà la triste fin de l’une des bêtes noires de Macky Sall. Ousmane Sonko se noie dans ses bêtises. A l’heure actuelle, personne ne peut le sortir de cette mauvaise situation. Il touche le fond. Et c’est pendant ces moments sombres que les rares patriotes qui restaient ont commencé à quitter le navire. Ce coups en-dessous de la ceinture, le pensionnaire du Sweet Beauté ne l’a pas vu venir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru