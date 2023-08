Grand nettoyage chez Sonko…Pastef lâche ses insulteurs

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) tente l’impossible pour revenir dans les bonnes grâces des sénégalais. Ce parti a tellement commis des erreurs qu’il a perdu l’estime de tous. Des erreurs qui ont mené Ousmane Sonko à la prison. Maintenant que ce parti est en disgrâce, les rares larrons debouts essayent de le sauver. Les patriotes ont entrepris un grand nettoyage. Ils veulent éjecter toutes les personnes qui leur font une très mauvaise publicité. Une purge loin d’être réussie.

Dans ses éditions précédentes, Xibaaru n’a cessé de révéler les mauvaises langues au sein de Pastef. Ces hommes et femmes n’ont que l’insulte comme argument. Du matin au soir, ils ciblent toutes les personnes qui sont contre Ousmane Sonko. Les Khalifes généraux sont leurs premières cibles. Ousseynou Seck alias Akhenaton dirige cette meute d’insulteurs des guides religieux. Il a réussi à embarquer dans ses délires des journalistes, acteurs de la société civile et certaines têtes vides. Ces personnes ont fait plus mal que tous les discours de Sonko réunis.

Leurs insultes ont fini par faire de Pastef le parti le plus détesté des sénégalais. D’ailleurs c’est ce qui pénalise Ousmane Sonko au sein des foyers religieux. Le maire de Ziguinchor peine de plus en plus à avoir accès aux Khalifes. Une chose qu’il doit à Akhenaton et à des personnes comme lui. Ils représentent ce que le pays à de pire. Leur haine pour les confréries est en train de les consumer. Alors pour faire bonne figure, les patriotes ont entrepris un «ndeup» interne. Pastef veut se débarrasser de tous ces boulets. Des personnes ignobles.

C’est Abass Fall qui a lancé le maitre-mot. Après leur rencontre avec le Khalife général des Mourides, l’ex numéro 2 de Barthélémy Dias semble recouvrer la raison. Tel un sniper, il recadre les langues de vipère dans leurs rangs. Il a commencé par s’en prendre au chef de cette meute virtuelle. Abass n’a pas raté Akhenaton. Il est allé jusqu’à le traiter d’imbécile. Le député membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a aussi précisé que Ousseynou Seck n’est pas membre de l’ex Pastef. Par conséquent, le parti de Sonko dégage toute responsabilité par rapport aux écrits de ce gros raté.

Et si Abass Fall agit ainsi, c’est qu’il est conscient que l’ex Pastef est sur la sellette. L’arrestation de Sonko et la dissolution de Pastef ne dérangent personne. Si ce ne sont les patriotes. Les sénégalais ont complètement tourné le dos à Sonko qui est mourant en prison. Alors, le parti tente d’entrer dans les bonnes grâces des talibés. Pour ce faire, les tenants du flambeau se désolidarisent des insulteurs. Ce pour faire bonne figure et replacer Sonko en bonne position.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, dit-on. Mais si réellement Pastef veut revenir, il faudra plus que lâcher Akhenaton. Même s’il n’est pas du parti, il est une connaissance de Sonko. Dans certaines photos, on le voit poser avec le PROS (Président Ousmane Sonko). Alors, quelques lignes sur Facebook ne suffisent pas à tout effacer. Pastef doit prendre des mesures radicales contre lui. Et toutes les personnes qui font comme lui. Depuis trois (3) ans, Ousseynou Seck, le cerveau de l’affaire dite « Forces Spéciales », insultent impunément, Touba, Tivaouane, Médina Baye et tant d’autres foyers religieux.

Akhenaton n’est pas le seul insulteur dans ce parti. Des nuisibles on en compte des centaines sur les réseaux sociaux. Le dénommé Baabakar Joop Robel Bi et Kayz Fof sont aussi des boulets à neutraliser. Leurs pages sont de véritables entreprises de destruction sur Facebook. De par leurs écrits, ils attisent la haine et la colère envers Sonko et tout ce qui gravite autour de lui. Pire, ces personnes sont soutenues par des responsables du parti qui vont même jusqu’à bénir leurs bêtises.

Abass Fall et ses camarades ont du pain sur la planche. S’ils veulent revenir dans le jeu politique, ils doivent se débarrasser de leurs nuisibles. Que Pastef et ses affidés le veulent ou non, le pouvoir religieux joue un rôle central dans la politique. Personne ne peut s’en passer. Même pas Sonko, ancien «Ibadou» converti en Mouride. Les responsables de l’ex Pastef doivent mouiller le maillot pour entrer dans les bonnes grâces des marabouts qu’ils n’ont cessé d’insulter.

Ce nettoyage, s’il se généralise, peut sauver ce qui reste de l’ex Pastef. Il pourrait pousser les marabouts à intercéder en faveur de Sonko. Les patriotes ont beau le nier, ils ont besoin que les Khalifes généraux extirpent Sonko de sa cellule. Ils sont leur dernier rempart. Mais ils ont honte de l’admettre. Car ce sont les mêmes personnes qui rejettent Akhenaton et Cie qui commentaient sous leurs posts sur les réseaux sociaux. Mais bon…mieux vaut tard que jamais !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru