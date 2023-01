Un proche de Sonko insulte les khalifes…Regardez la vidéo (Attention propos choquants ! )

C’est grave…Sonko et Pastef désacralisent les Khalifes généraux !

Ousmane Sonko risque de ne pas être le prochain à occuper le fauteuil présidentiel. Plus les échéances électorales approchent, plus le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal, pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) diminue ses chances. Si ses deux procès ne l’éliminent pas de la course pour 2024, son comportement et celui de ses partisans vont s’en charger. Les patriotes ont fini par démontrer qu’ils nourrissent une haine à l’encontre des familles religieuses. Leur arrogance et leur insolence ont fini par désacraliser les Khalifes généraux…

L’insolence des leaders de Pastef n’a plus de limites. Les patriotes tirent sur tout ce qui bouge. Leur adversité pour la mouvance présidentielle les a poussés à faire de Macky Sall, leur pire ennemi. Ils ne ratent aucune occasion de tirer sur le président de la République, qui est une institution. La folie de Pastef n’épargne même plus les Khalifes généraux. Des personnes qui se disent de ce parti de l’opposition, passe tout leur temps à insulter ces religieux. Une insolence qui commence à excéder les sénégalais

L’insolence chez les patriotes a un nom et un visage. Akhenaton Aton occupe le haut du pavé. De son vrai nom Ousseynou Seck, il ne cesse d’insulter les religieux. Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Babacar Sy Mansour ou Cheikh Mahi Niasse sont ces cibles de prédilection. Ce jeune Sénégalais vivant en France ne rate jamais l’occasion de déverser ses insanités sur ces hommes de Dieu. Xibaaru n’a cessé de montrer combien cet homme était un danger pour la cohésion sociale. Sa dernière bourde date de ce samedi. Ce membre de la «Force spéciale» a encore dérapé (voir vidéo).

Ne se limitant plus de dénigrer les Khalifes généraux et de leur refuser ce statut de régulateurs sociaux, ce proche de Sonko les insulte directement comme le démontre la vidéo ci-dessus. Rien n’y personne n’arrête cet homme. Il ne distingue plus les limites de la raison. C’est ce type de personne qui espère remettre les clés du Palais à Ousmane Sonko, l’ancien salafiste. Akhenaton est loin d’être le seul patriote qui s’en prend à la sacralité des Khalifes généraux.

Mollah Morgun est la seconde bouche puante de Pastef. Ce rappeur raté se cache au Canada pour débiter des insanités. Il est même aller jusqu’à tenir des accusations graves sur la femme de Serigne Abdou Karim Mbacké. Ce petit type de Pastef a insulté Sokhna Fatou Bintou bou Serigne Abdou Karim en l’accusant d’adultère. Cela n’empêche pas aux patriotes de partager fièrement ses vidéos. Comme quoi, ils sont d’accord avec tout ce que dit ce natif de Kaolack.

Kayz Fof est le dernier élément de cette armée d’insulteur. Tout ce beau monde sévit sous la protection de Ousmane Sonko. Le leader de Pastef laisse ses hommes insulter impunément les Khalifes généraux. « Qui ne dit rien, consent », dit-on. Le silence d’Ousmane Sonko démontre clairement qu’il est avec les insulteurs. Et pourtant il disait ne pas être avec ces personnes qui insultent les Khalifes. Mais ces agissements prouvent le contraire.

Face à la dangerosité des propos des patriotes, il devient impératif pour le marabout de Ousmane Sonko de sonner la fin de la récréation. Serigne Abdou Mbacké doit prendre les devants et se démarquer de ces propos outrageants. Pastef mène le pays vers des lendemains sombres. Ces dérives peuvent pousser les talibés à se faire justice ce qui ne sera pas sans conséquences. L’Etat doit veiller à rapatrier tous ces insulteurs. Ils ne valent pas mieux que Niit Doof qui a eu un petit écart de langage.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru