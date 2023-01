Mbacké : Mamadou Badiane offre du matériel médical de plus de 300 millions

Composé de 03 appareils de dialyse, d’un fauteuil dentaire de dernière génération, d’échographie multifonctions et portatif, de lits d’hospitalisation électriques, de mobiliers et beaucoup de consommables, le tout estimé à plus de 300 millions, le président Mamadou Badiane a encore une fois de plus apporté sa pierre à l’édifice.

Selon lui, ce matériel est acquis grâce à un partenariat avec l’ambassade de Finlande à travers l’association Amein Mokia représentée par Madame Nora.

Dans son discours, Mamadou Badiane de dire que cette action s’inscrit en droite ligne dans la politique de développement initiée par le maire qui est son ami.

Prenant la parole au nom de l’ambassade de Finlande, Mme la chargée d’affaires a fait une petite genèse de son pays et des opportunités d’affaires qu’il peut offrir aux populations.

Madame Mbacké, Adama Aidara, par ailleurs Médecin chef du district sanitaire de Mbacké s’est réjouis de la qualité du matériel de dernière génération qui va impacter positivement sur l’amélioration de la qualité de soins.

Le Maire Gallo Bâ, par ailleurs ministre de la fonction publique et de la Transformation du Secteur Public a félicité le donateur qui est a par la même occasion rappelé les relations étroites qui le lie avec Mamadou Badiane avant de lancer un appel à tous les mbackois d’ici et de la diaspora de copier le geste du président du Baol fc afin de participer à l’effort de développement de Mbacké.

Un appel destiné aussi à toutes les forces vives de la commune.

Voici les images :

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn