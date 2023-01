La TFM tombe sous le joug de Sonko…Bouba Ndour signe l’acte d’allégeance

La Télé futurs médias, créée par l’artiste planétaire à la sueur de son front, après plusieurs années passées sur les podiums, vient de connaître une mutation de taille. Après avoir été traité de « Télé falate Macky », voilà que la TFM tombe sous la domination du Pastef. Le frère cadet de Youssou Ndour a préféré faire un acte d’allégeance à Ousmane Sonko en le défendant bec et ongles sur le plateau de Jakaarlo. Et ce n’est pas tout. Bouba Ndour a classé le dossier de Adji Sarr sans suite…De quel droit ? Pour certains, Bouba Ndour a vendu son âme au Pastef mais aussi celle du groupe Futurs médias…

Opportunisme, quand tu nous tiens ! Certains oublient vite. Bouba Ndour a décidé de faire acte d’allégeance à Ousmane Sonko. Il voit en ce dernier, le futur Président de la République du Sénégal en 2024. Pour cela, Bouba Ndour retourne sa vitesse. Il déroule le tapis rouge à Ousmane Sonko. Et mal à ceux qui s’en prennent au leader de Pastef, sur les plateaux de la TFM, lorsque lui participe à l’émission…

Lors de l’émission Jakaarlo sur la TFM de vendredi dernier, Bouba Ndour a franchi le rubicond en quittant le plateau parce que tout simplement Me El Hadj Diouf, l’avocat de Adji Sarr faisait des déclarations contre Ousmane Sonko qu’il n’a pas voulu entendre. Bouba Ndour a poussé le bouchon trop loin. Tout le monde veut trouver bonnes grâces auprès de Ousmane Sonko. Il voit en lui le prochain Président de la République du Sénégal, et pense que le seul moyen d’échapper à ses représailles puisqu’il menace à tout va, serait de lui faire acte d’allégeance.

Que cela peut être étonnant provenant de la part de Bouba Ndour. L’homme s’est collé une sale réputation d’être quelqu’un qui ne supporte la contradiction sur les plateaux sur la TFM. Bouba Ndour dicte sa loi à la TFM. Tout, le monde doit lui obéir et céder à tous ses désidératas. Bouba Ndour est celui qui dicte la ligne éditoriale de la TFM. Et pour mieux confirmer ceci, il décide que désormais, il faut faire les yeux doux à Ousmane Sonko.

Diantre, pour qui se prend Bouba Nour ? Au point de se prendre pour le Président du tribunal et décréter ce qu’il est dans le dossier qui oppose Adji Sarr, une pauvre jeune fille à Ousmane Sonko. Bouba Ndour se moque des Sénégalais, et il est temps de l’arrêter. Vous savez quoi ! Bouba Ndour plein de toupet, déclare à qui veut l’entendre que ce dossier est « vide et devrait être classé sans suite » au lieu d’aller en procès. Il utilise le plateau de Télé pour lyncher une victime de viol.

Que c’est minable de la part de Boubou Ndour, un homme, véritable attardé au point de vue de culture générale ! Tout le monde l’a remarqué, Bouba Ndour dès qu’un thème est abordé lors de l’émission Jakaarlo, ne prend jamais en premier la parole, au contraire, il préfère écouter d’abord les autres chroniqueurs qui partagent avec lui, le même plateau, pour enfin se livrer. Histoire de s’imprégner des choses et de masquer ses lacunes.

Comment Bouba Ndour peut oser s’attaquer de façon misérable à Adji Sarr, une pauvre jeune fille née d’une famille pas du tout aisée et qui se bat pour sortir de la misère ? C’est tout simplement monstrueux. Et l’on se met même à se demander, si c’était sa sœur, sa fille ou sa nièce, Bouba Ndour aurait-il eu le courage de dire que le dossier est vide ? Et comme si ce n’est pas tout, Bouba Ndour a aussi ordonné de ne pas faire passer le livre de Cheikh Yérim Seck à la TFM…Et il ne donne pas d’explication. Il supplante les attributs du Directeur général Birane Ndour qui n’est autre que son neveu…

Sonko a récemment attaqué publiquement Youssou Ndour, lorsqu’il a été interpellé par rapport à ce sujet et Bouba Ndour n’a pas osé riposter au leader de Pastef, parce que tout simplement, il lui a fait acte d’allégeance. Qu’est-ce qui fait rouler Bouba Ndour ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn