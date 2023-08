Révélation : un candidat de Benno cherche les voix de…Sonko

Incroyable mais vrai ! Une alliance incestueuse est sur le point d’être tissée dans l’arène politique sénégalaise. Il s’agit du rapprochement entre un candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar pour la présidentielle du 25 février 2024 et l’opposant radical Ousmane Sonko actuellement incarcéré à la prison de Sébikhotane et dont le parti Pastef a été dissous par le ministère de l’Intérieur pour appel à l’insurrection et liens avec des entreprises terroristes. Xibaaru va vous mettre sur la piste de ce candidat qui a bénéficié de toutes les largesses du régime au point de devenir milliardaire…et qui cherche aujourd’hui à séduire le candidat déchu de l’Ex Pastef.

C’est fou ce qui passe dans l’arène politique sénégalaise. Il n’y a ni gauche, ni droite, aucune idéologie mais aussi aucune moralité. Ces politiciens sont dénués de toute éthique. La seule chose qui les intéresse est de conquérir le pouvoir, quitte à marcher sur des cadavres ou à s’allier avec le diable…Encore faut -il reconnaître le camp de Dieu ! Dans cette arène, les méchants sont adulés, les violeurs vénérés et les voleurs réhabilités.

Les politiciens nouveaux brisent tous les codes, s’enrichissent au vu et au su de tout le monde sans crainte de se voir traîner en justice et exhibent leur richesse à l’approche des élections dans le but de briguer les suffrages des Sénégalais. Jamais un politicien n’a été sommé de justifier les moyens injectés dans une campagne. Un simple fonctionnaire qui, après 15 ou 20 ans de services ose décaisser trois milliards pour une campagne électorale, n’intéresse pas les corps de contrôle.

Et c’est l’un de ces politiciens qui, devenu riche après une quinzaine d’années de services au ministère des Finances, affiche une richesse immense au point de briguer la magistrature suprême en 2024. Ce politicien qui a été révélé avec le régime de Macky Sall est devenu un riche propriétaire terrien de par ses fonctions. Il a des terrains partout, à Dakar et ses environs mais aussi à l’intérieur du Sénégal.

Ce politicien qui a tout eu dans le régime de Macky, s’auto déclare candidat à la candidature de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024 et bat campagne déjà au nez et à la barbe du patron de la coalition qui n’a pas encore affiché le nom du candidat de ladite coalition. Il défie l’autorité de Macky Sall. Il va jusqu’à même soutenir qu’il n’est pas obligé de soutenir le candidat que Macky Sall va choisir si ce n’est sa propre personne.

En réalité, cette position qu’il affiche montre qu’il est devenu allié du Président de la République que parce que tout simplement, c’était pour des strapontins. C’est le genre de politicien égoïste qui ne songe qu’à sa seule carrière et à se faire fortune, par tous les moyens. L’élection présidentielle de 2024 s’annonce ouverte. Pour la première fois au Sénégal, le Président de la République ne sera pas candidat à sa propre succession. Ce qui est inédit et ouvre la porte aux opportunistes de tous genres.

C’est la saison des caméléons. Mais ce que xibaaru va vous révéler fait froid dans le dos. Ce politicien dont nous parlons, courtise l’opposant radical Ousmane Sonko. Il ne s’en cache pas et affiche ses amitiés et sympathies avec des membres de l’opposition. Une manière pour lui de faire savoir à qui de droit qu’il s’est suffisamment enrichi et n’a pas peur de se faire virer de son poste juteux qu’il occupe par la seule grâce du Chef de l’Etat Macky Sall.

Ses affinités avec l’opposant radical ont été immortalisées lors d’un gamou dans le sud du Sénégal qu’ils partagent en commun. Et aussi ils sont tous deux maires de deux localités du sud. Son « ami » opposant étant en prison, le nouveau milliardaire cherche à briguer le suffrage des Sénégalais avec le concours des militants du parti radical dissous.

Selon certaines sources, toutes les dépenses actuelles de l’opposant-terroriste sont gérées par son « dékendo » milliardaire et maire. Il gagne l’argent avec le régime pour « nourrir » l’opposition. Thiey politicien yi ! Pourtant, il aurait été plus digne pour lui de démissionner de son poste et de rejoindre le camp de l’opposition. Mais non monsieur préfère jouer à cache-cache, histoire de surveiller ses arrières.

Voilà un homme bien ingrat. Il entretient un opposant qui fait l’apologie du terrorisme et qui appelle les jeunes à se rendre au Palais pour y déloger Macky Sall. Un acte déloyal qui montre à quel point, cet homme est un fourbe. Il a attendu que Macky Sall déclare qu’il ne sera pas candidat à un troisième mandat pour faire tomber le masque et montrer son véritable visage. Il est prêt à tout même à nouer le pacte avec le diable. Il fait les yeux doux à Ousmane Sonko qui lui aussi a été déclaré inapte à se présenter à la présidentielle de 2024, pour espérer un soutien des pastéféens.

Quelle traîtrise. Macky Sall nourrit des hommes de son genre qui n’hésitent pas à lui planter un couteau dans le dos !

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn