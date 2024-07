Sidy Braham Dieng : « Le Sénégal doit réadapter sa diplomatie… »

Dans l’ordre multilatéral résultant de la Seconde Guerre mondiale, la diplomatie, qui est un vecteur de pacification des relations internationales, s’emploie à réduire l’omniprésence de la violence dans la société contemporaine. Devant la géopolitique subversive et mortifère, la coopération internationale ainsi que la négociation deviennent une réponse structurelle face à une gouvernance mondiale engluée dans l’innommable polarisation idéologique et religieuse.

Depuis l’avènement du Sénégal à la souveraineté internationale, la vitalité de notre diplomatie atteste que la sacralité de la paix impose une vision du monde fondée sur le respect de l’Autre et sur une identification aux valeurs démocratiques. De nos jours, l’immobilisme diplomatique rabougrit l’influence stratégique du Sénégal au sein des cercles multilatéraux tels que les, les cercles géopolitiques, les Nations-Unies, l’Union africaine, la francophonie, l’organisation de la conférence islamique et, dans un niveau régional, la CEDEAO. Les alternances démocratiques survenues dans le pays ont davantage rafistolé et ripoliné que d’élaborer une vision multilatérale consolidant symboliquement notre poids diplomatique.

Dans un monde en métamorphose, une vision étriquée et erratique traduit une rétroversion et une vision débridée des relations internationales. De Doudou Thiam à Ibrahima Fall,de Moustapha Niasse à Cheikh Tidiane Gadio, le Sénégal est passé de figure emblématique du multilatéralisme à nain diplomatique et stratégique. De mémoire, l’odyssée d’Afrique australe du président Abdou Diouf dans la turbulence de l’Apartheid s’avère un narratif de raffermissement des droits humains dans ce contexte de déni de civilisation et de crimes abjects. De même que la conclave de Dakar, en 1987, entre blancs libéraux et une délégation de l’ANC conduite par Thabo Mbeki magnifie un héritage fécond et une emprise réelle sur les évènements géopolitiques et politiques en Afrique. Quid de l’entité de la Sénégambie, de l’intégration de la Guinée Bissau dans la zone UEMOA ?

Ce n’est pas la volonté de créer un bloc panafricaniste et souverainiste qui assure la pérennité et l’élégance diplomatique, c’est bien l’engagement permanent dans les affaires internationales et la capacité de résilience face aux événements anxiogènes. Dans un monde marqué par l’émergence des BRICS, le Sénégal doit réadapter sa diplomatie aux enjeux globaux de la modernité. Et dans sa quête souverainiste de repenser et de remodeler l’Afrique ,le Sénégal de PASTEF risque de perdre la face devant les puissances qui ont l’espace, le nombre et le temps , comme disait le général de Gaulle anxieux de voir le monde arabe ressuscité dans un cadre géopolitique et multilatéral unifié.

Quand le Nigeria accapare la CEDEAO, quand l’Afrique du Sud maintient son emprise sur la SADEC, quand le Maroc crée l’organisation des Etats de l’Atlantique sud, le Sénégal ne pourrait retrouver sa grandeur diplomatique que dans la réinvention de notre avantage comparatif d’appartenance au pourtour de l’océan Atlantique. Le postulat du souverainisme de la rétractation est un concentré de repli identitaire et géopolitique insensé. Le Sénégal doit se réinventer dans un multilatéralisme moins identitaire. En claire, l’adhésion stratégique du Sénégal à l’OTAN est indispensable devant la catastrophe démographique du Nigeria et les conflits infra-étatiques qui déchirent le Mali et le Niger. Quand la diplomatie

devient une doxa de propagande des populismes,, il est difficile de construire une vision du monde moins clivant. Le monde d’aujourd’hui promeut des regroupements géopolitiques intercontinentaux. Le cosmopolitisme géopolitique accéléra le processus de la mondialisation ancré dans une logique de mixité et d’uniformisation culturelle. Devant les mutations liées à la modernité transculturelle, le panafricanisme dévient un objet obsolète et archaïque quand il est incapable de régénérer son narratif réactionnaire du monde.

La vision prospective de notre modèle diplomatique permettra de réfléchir et de préempter sur les grands bouleversements géopolitiques du monde à venir. Pour ce faire , il est impérieux d’initier un processus de réalisme diplomatique, et d’entériner un universalisme productif. La vocation du Sénégal n’est pas de ressasser le fait colonial, mais de créer les conditions d’un changement de cap diplomatique. Devant l’incapacité à intérioriser la mondialisation, le processus de modernisation pourrait se désagréger.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas