Hausse du prix de l’électricité : le FPDR FRANCE appelle à la désobéissance civile (refus de payer)

Depuis 2014, le FPDR France n’a cessé d’alerter le peuple sénégalais sur l’arnaque du siècle, dénommée « plan Sénégal émergent », un programme irréaliste et mensonger, à coups de milliers de milliards fictifs. Tout le monde se souvient des conseils ministériels décentralisés, où Macky Sall « Monsieur milliards fictifs » promettait 3191 milliards de F CFA aux 13 régions du Sénégal pour la mise en œuvre de milliers de pseudo projets ; des projets fictifs qui ne connaîtront jamais le moindre début de financement ou d’exécution (Saint-Louis : 306,7 milliards ; Kaolack : 255 milliards ; Matam : 127 milliards ; Louga : 250 milliards ; Tambacounda : 201,9 milliards; Thiès : 447 milliards ; Ziguinchor : 360 milliards ; Kolda : 204 milliards; Kédougou 192 milliards ; Diourbel 209 milliards, Kaffrine : 206 milliards ; Sédhiou 187 milliards ; Fatick : 246 milliards ). Alors que le pays fait face à une crise sociale sans précédent, que les jeunes et les étudiants sont désespérés, que le tissu industriel est totalement déstructuré, que le chômage atteint un niveau record, que les faillites d’entreprises se succèdent à un rythme effréné, que la famine frappe aux portes du monde rural, que les retards de paiement et arriérés de salaires sont monnaie courante, que les GOORGOLU sénégalais tirent le diable par la queue, le mythe du Sénégal émergent s’effondre comme un château de cartes. Aujourd’hui, le Sénégal est situation de banqueroute, du fait de l’incompétence de Macky Sall, et du pillage éhonté des ressources publiques par les délinquants du régime (le trio Macky Sall, Aliou Sall, et Aly Ngouille N’Diaye qui a hypothéqué le pétrole du pays, le distributeur automatique de billets, Cheikh Kanté qui a dilapidé les ressources du Port de Dakar au profit de l’APR, le délinquant Mame Mbaye Niang qui a pillé le PRODAC, le voleur Cheikh Oumar Hann qui s’est s’enrichi sans vergogne sur le dos d’étudiants boursiers). Après avoir totalement dépecé l’économie sénégalaise, et injecté plus de 80 milliards de F CFA lors des présidentielles de 2019 pour corrompre une partie des sénégalais, le régime de Macky Sall, composé en grande partie de voleurs de deniers publics, a décidé de faire porter le chapeau au peuple, par une augmentation vertigineuse et criminelle du prix de l’électricité. Où sont passés les 7 000 milliards fictifs du Groupe consultatif de Paris ? La spirale du mensonge ne trompe plus personne.

Le FPDR France dénonce avec la plus grande vigueur la mesure illégale d’augmentation du prix de l’électricité, au moment où le prix du baril connaît une baisse continue, liée à une chute des prix du pétrole, observée depuis 2014. Cette baisse est due en grande partie à la hausse de la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis qui a provoqué une augmentation importante des stocks de pétrole brut américain. Le FPDR France apporte son soutien total aux organisations et à tous les sénégalais qui ont décidé de contester la hausse illégale du prix de l’électricité qui risque de faire basculer des millions de sénégalais, dans la misère. Le FPDR France, fidèle à sa mission de défense des intérêts fondamentaux du peuple, appelle tous les sénégalais à la résistance et à une désobéissance civile. Le FPDR France demande que partout au Sénégal, soit créé des comités de quartier, pour la défense des intérêts des citoyens. Le FPDR France demande à tous les sénégalais, de faire preuve de détermination et de refuser de manière collective, de payer les factures d’électricité qui leur sont adressées (en dépit des effets de manche, l’état ne dispose pas des forces de sécurité suffisantes pour intervenir partout et contraindre 14 millions de sénégalais à payer). Le FPDR France demande à tous les segments de la société de se dresser comme un seul homme pour faire face à l’apprenti dictateur Macky Sall, un homme incompétent, esseulé, impopulaire, reclus au palais présidentiel et qui ne compte plus que sur les forces de police et de gendarmerie.

Le FPDR France informe l’opinion nationale et internationale, qu’il collabore actuellement avec 2 organisations de la société civile et des citoyens sénégalais de la diaspora pour attraire devant les tribunaux internationaux, et notamment la justice Française, tous les délinquants du régime de Macky SALL, qui ont pillé les ressources du Sénégal et qui jouissent d’une impunité totale. Enfin, le FPDR France apporte son soutien total au groupe Walf Fadjiri, et au journaliste Mame Birame WATHIE, victime du délinquant Mbaye PRODAC, qui a pillé le PRODAC et qui n’ose ester en justice qu’au Sénégal.

Fait à Paris, le 22 décembre 2019

Sidy FALL

Coordonnateur du FPDR France

Mail : msufrance@hotmail.com