Ballon d’Or africain…La Caf dévoile les 3 nominés

La Confédération africaine de football a dévoilé ce dimanche le nom des trois nommés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année 2019.

Voilà bien une récompense que Lionel Messi ne remportera pas. La CAF a communiqué ce dimanche le nom des trois prétendants au titre de meilleur joueur africain de l’année 2019.

Contrairement au Ballon d’Or et au trophée The Best, l’Argentin ne volera cette fois pas la vedette à Sadio Mané ou Mohamed Salah. Le troisième nommé est Riyad Mahrez.

Victorieux de la Ligue des champions avec Liverpool et finaliste de la CAN avec le Sénégal, Sadio Mané pourrait bien succéder à son coéquipier chez les Reds, double tenant du titre.

Co-meilleur buteur de Premier League en 2018-19 avec le Sénégalais, Mohamed Salah pourrait lui signer un fabuleux triplé et se rapprocher des deux joueurs les plus titrés lors du Ballon d’Or Africain, Yaya Touré et Samuel Eto’o.

Mahrez, l’espoir des Fennecs

Outre les deux attaquants de Liverpool, Riyad Mahrez tentera lui aussi de remporter la prestigieuse récompense. Titré en 2016, celui qui a remporté la Premier League avec Manchester City avant de guider l’Algérie à la victoire lors de la CAN ferait également un superbe lauréat.

Un peu comme dans le championnat d’Angleterre, le titre du meilleur joueur africain de l’année 2019 opposera donc Liverpool et Manchester City.