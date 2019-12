Zone I ODCAV de KOLDA : L’ASC Kémo au sommet du podium

Fin de saison 2019 pour la zone I de l’ODCAV de Kolda. Ici le championnat de football est clôturé par une grande finale vécue dans l’apothéose. L’ASC Kémo a fait â l’ASC Dental dans un match très palpitant. Ainsi Dame coupe a choisi l’ASC Kémo. L’équipe du quartier Kémo a battu le Dental de Sikilo par la marque de deux buts à un. Après le score de parité d’un but partout, le gaucher magique de l’ASC Kémo n’a laissé aucune chance au portier de l’ASC Dental. Sur un coup franc joué de la gauche vers la droite, Fabrice Ndiaye a encore fait parler de son talent de spécialiste des balles arrêtées en logeant directement le ballon dans la case de l’adversaire au grand bonheur des nombreux supporters de l’ASC Kémo. Â cette fête de la jeunesse, le spectacle était riche en son et en lumière. Une innovation â l’actif d’un homme qui s’appelle Aly Souaré Diallo président de cette zone. Avec son équipe dirigeante, Aly Souaré Diallo a émerveillé le public par des jeux d’artifice, des dispositions lumineuses, tout dans un décor esthétique à la dimension du parrain de l’événement. Elhadji Mamadou Diao dit Mame Boye a ainsi tenu à accompagner la jeunesse de son Fouladou natal. Le directeur des domaines qui a mis la jeunesse de Kolda depuis sept ans aujourd’hui sur la ligne des équipements et des meilleures récompenses aux différentes équipes de football. Pour cette édition l’ASC Kémo championne et catégorie junior/senior a empoché un million cinq cent contre un million pour le vaincu. Alors qu’en cadet, le vainqueur ASC Nema a reçu six cent mille contre quatre cent mille pour le finaliste malheureux qu’est ASC Kémo (en cadet). La fête a été belle dans une ambiance joviale d’une jeunesse responsable et consciente des enjeux du sport.

ELHADJI MAËL COLY