Sitor Ndour : « Je devais pouvoir bénéficier de la jurisprudence Sonko »

Sitor Ndour hume l’air de la liberté, depuis la semaine dernière, à la suite de son acquittement dans le dossier de viol qui l’opposait à sa domestique, élève de 17 ans. Mais, il dénonce ce deux poids-deux mesures, faisant un clin d’œil à Ousmane Sonko. L’ancien DG du Coud libre comme le vent compare son dossier à celui du leader de Pastef, lui aussi accusé de viol par l’ex masseuse de Sweet Beauty. Si le premier a bénéficié d’un mandat de dépôt, le second est mis sous contrôle judiciaire depuis mars 2021.

« Ousmane Sonko est accusé de viol. Il est renvoyé devant la Chambre criminelle. Mais il est en liberté. Il mène ses activités. Cela constitue une jurisprudence. Je devais pouvoir bénéficier de la jurisprudence Ousmane Sonko. Mais on m’a privé de cela. Parce que Ousmane Sonko est fort. Il n’est pas Sitor Ndour, voilà la différence. Si j’avais la force de Ousmane Sonko, personne n’aurait pensé à me placer sous mandat de dépôt. C’est clair. Malheureusement dans ce pays, nous courons un grand danger Dans ce pays, quand on accuse quelqu’un qui est du Gouvernement, tout le monde dit que c’est vrai. Mais quand on accuse un opposant, on dit tout de suite que c’est une cabale politique judiciaire. C’est faux. C’est ça le malheur », a-t-il déclaré dans un entretien avec L’Observateur.