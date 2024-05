El Malick Ndiaye sur le TER : «C’est un projet extrêmement important…»

Le Bus Rapid Transit (BRT) était tant attendu et il a enfin roulé. En effet, El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a procédé, ce mercredi 15 mai 2024, au lancement de la mise en service progressive du BRT.

« C’est un projet extrêmement important pour la mobilité urbaine qui, nous fait perdre pratiquement plus de 900 milliards par an. C’est quelque chose sur lequel il faut trouver des solutions appropriées. Nous trouvons que le BRT fait partie des projets les plus structurants de l’Etat du Sénégal. Aujourd’hui, nous sommes en train de tout faire pour développer cela, mais aussi pour trouver d’autres solutions alternatives, à savoir le développement du secteur ferroviaire », a déclaré El Malick Ndiaye face à la presse.

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens ajoute : « nous y travaillons d’arrache-pied, mais surtout de mettre en place et en marche les territoires du développement, les pôles de développement économique, parce que c’est bon d’avoir ces projets, mais ça ne réglera pas définitivement le problème à Dakar, parce qu’il y a Dakar et il y a le reste du Sénégal. »