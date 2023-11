Situation à Gaza : Le parti ADAE/J interpelle les formations politiques libérales

epa10919171 Men remove a body from the site of an Israeli rocket attack in Al-Shati refugee camp in the west of Gaza City on, 14 October 2023. The Israeli Defense Force (IDF) on 13 October called for the evacuation of all civilians of northern Gaza ahead of an expected ground invasion. More than 1,300 Israelis have been killed and over 3,200 others injured, according to the IDF, after the Islamist movement Hamas launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October. More than 2,000 Palestinians have been killed and over 8,700 others injured in Gaza since Israel launched retaliatory air strikes, the Palestinian health ministry said. EPA/MOHAMMED SABER

Le parti ADAE/J interpelle toutes les formations politiques libérales dans le monde à s’exprimer fort sur ce qui se passe actuellement à Gaza et qui constitue des violations flagrantes du droit international et des crimes évidentes contre l’humanité et qui interpelle aussi l’implication de la CPI qui ne peut continuer à fermer les yeux.

Le parti ADAE/J exprime sa solidarité au peuple palestinien et s’indigne contre le châtiment collectif d’un peuple assiégé, bombardé, tué dont la plupart des civils, des vieillards, des bébés, des femmes et des enfants privés de nourritures, d’eau et d’électricité et même de soins de santé.

Le parti ADAE/J demande aux États-Unis d’arrêter de protéger l’État d’Israël qui bombarde des hôpitaux et tue des innocents qui n’ont commis que le seul tort d’être palestinien.

Enfin, l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene rappelle aux États-Unis d’Amérique la nécessité d’un monde juste respectueux de l’égalité des peuples et respectueux des chartes internationales et des principes qui avaient motivé la création de l’ONU lors des Conférences de Dumbarton Oaks et de Yalta, c’est à dire:

– La nécessité d’établir aussitôt que possible, en vue de la paix et de la sécurité internationales, une organisation internationale fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous les États pacifiques et ouverte à tous les États, grands et petits.

– Que la seule base solide d’une paix durable sera la collaboration spontanée des peuples libres dans un monde juste où la menace de l’agression ayant été écartée, tous pourront avoir l’assurance de leur sécurité économique et sociale.

– De travailler à ces fins ensemble et avec les autres peuples libres, tant en temps de guerre qu’en temps de paix.

– De créer, une organisation générale internationale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans le monde.

– De réfléchir sur l’échec de la SDN créée lors du traité de Versailles, l’aîné de l’ONU créé après la première guerre mondiale en 1919 mais qui n’a pas pu stopper l’arrivée de la seconde guerre mondiale avec ses conséquences dévastatrices dont des millions et des millions de morts sous les bombardements et dans les camps de concentration.

– De réfléchir surtout sur les conséquences d’une troisième guerre mondiale dans un monde chaud et surarmé dont tous les ingrédients d’un enlisement général sont en train d’être réunis et dont rien ne pourrait arrêter au cas ou il déclencherait car elle serait plus dévastatrice et plus meurtrière surtout avec les menaces de l’utilisation du nucléaire par la Russie, la Chine, l’Inde et la Corée du Nord dans un monde injuste avec des objectifs de l’ONU détournés.

C’est pourquoi le parti ADAE/J demande une réunion du Conseil de Sécurité des Nations Unies avec des résolutions rapides et efficaces sanctionnant ces exactions faits en ce moment par l’État d’Israël en territoire palestinien en violations flagrantes du droit international.

Nous demandons parallèlement au gouvernement américain de s’abstenir de mettre leur véto à chaque fois que le Conseil de Sécurité des Nations Unies veut sévir contre les crimes de l’État d’Israël et les violations des droits de l’homme et du droit international.

Qu’il faut non seulement lever le blocus et arrêter les bombardements mais rétablir l’eau et l’électricité mais approvisionner la population en nourriture et les permettre de se soigner car ce sont des êtres humains or, les les textes internationaux confèrent aux êtes humains d

es droits inaliénables.

Me Diaraf SOW Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene