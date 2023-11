Diaraf Sow : « Le président de la CENA doit démissionner pour incompétence »

LE PRÉSIDENT DE LA CENA DOIT DÉMISSIONNER POUR INCOMPÉTENCE

Saisi par les militants d’un parti dangereux dissout pour menaces graves à la paix et à la sécurité, le Président de la CENA ne devrait pas pouvoir ignorer :

1) Que l’individu qui réclame des fiches à la DGE est le Président d’un parti politique dangereux qui a été dissout à cause de ses activités criminelles, délictuelles et terroristes dont le résultat est la mort d’une cinquantaine de sénégalais, l’université calcinée, la cesti brûlée, les bus Tata et Dakar Dem Dikk incendiés, des véhicules brûlés, des maisons incendiés, des biens publics et privés volés, saccagés, des autorités politiques et religieuses menacées de mort, l’État son Chef, ses Institutions, ses hommes qu’il s’agit de magistrats, de FDS, de parlementaires, insultés, menacés, offensés, outragés…

2) Il ne devrait pas pouvoir ignorer que l’homme en question qui réclame des fiches à la DGE est radié du fichier électorale conformément à l’article L29 du Code électorale

3) Il ne devrait pas pouvoir ignorer que celui qui veut des fiches de parrainage est un contumax inéligible aux yeux du Code pénal et du code de Procédure Pénale

4) Il ne devrait pas pouvoir ignorer que la décision récente rendue dans le cas d’espèces par la Cour Suprême est de norme supérieure à celle du tribunal d’instance de Ziguinchor qui n’est qu’un tribunal de premier degré.

Toutes ces carences démontrent suffisamment que le Président de la CENA n’a pas le niveau pour gérer cette commission électorale et par conséquent doit démissionner.

Me Diaraf SOW , Juriste Publiciste

Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente /Joowléene