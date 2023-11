Alassane Kitane : « Macky souffre d’une maladie politique dangereuse »

Sénégal : Un Etat devenu confus comme un ivrogne et informel comme un vendeur à la sauvette ?…Par Alassane Kitane

Ce jeu de ping-pong entre la justice et la DGE montre, dans toute sa nudité, l’affaiblissement de l’État de droit dans notre pays. Macky Sall n’a jamais voulu écouter les voix libres qui, depuis 2012, n’ont jamais cessé de lui dire ce qu’il ne veut pas entendre : l’instrumentation de la justice n’est pas une preuve de génie politique. Mais flatté par des journalistes laudateurs, des communicants à la solde du régime, des politiciens clients de l’argent facile, il est resté dans son autisme politique.

C’est un signe d’impotence politique que de croire, en tant que président de la république, que la loi et la justice ne doivent pas prendre le contre-pied de ses intérêts politiques. La grandeur et le leadership d’un homme d’État résident dans sa sujétion sans condition à l’autorité des lois et de la justice.

Le Sénégal a toujours eu des problèmes politiques comme tous les pays du monde d’ailleurs (l’épisode Al Gore vs Bush aux États-Unis en est la preuve) mais jamais notre pays n’est jamais tombé dans l’informel. Or avec cet épisode, nous entrons désormais dans l’ère de l’État informel. Cependant rien de ce qui se passe aujourd’hui ne surprend les gens qui préfèrent adorer la vérité à la place des circonstances et des hommes. Ce qui s’est passé depuis 2012 dans ce pays n’aurait jamais dû s’y produire s’il n’y avait pas des élites corrompues, une société civile calculatrice et des politiciens pervertis par leur égoïsme.

L’affaissement d’un Etat ne fait l’affaire d’aucun homme politique, c’est dans le respect des institutions que résident et la grandeur de l’homme politique et la sécurité des citoyens. Nous avons envie de progresser, de quitter cet état de végétation démocratique, car notre peuple en a le génie et il l’a montré à de plusieurs reprises. La cabale, le mensonge médiatique, le populisme et l’ostracisme et les manœuvres propagandistes sont des instruments politique, jamais une fin en soi. Et en tant qu’instruments, ils finissent fatalement par s’user dans la confrontation avec un réel toujours changeant et singulier.

Macky souffre d’une maladie politique dangereuse : il a tellement entretenu et promu de personnes provenant de la société civile, des media et de la société politique qu’il n’y a plus beaucoup de personnes pour lui dire la vérité. Or la vérité a ceci de d’inconfortable qu’elle ne peut être pleine et profonde que si elle est subversive. Federico Mayor a raison : « La démocratie s’interroge sur elle-même. Elle n’hésite pas à souligner ses propres faiblesses. Ce n’est évidemment pas le cas des dictatures et des totalitarismes. ». Sans sa capacité à se critiquer, à se remettre profondément en cause, la démocratie n’aurait aucune espèce de différence avec la religion, or le régime dogmatique est incompatible avec la citoyenneté qui donne ne pouvoir politique en démocratie. Comme dit Mayor, ce qui fait le charme et la force de la démocratie, c’est la dissonance des paroles, traduisant la diversité des visions et des options. Sous ce rapport, se donner les moyens d’enrayer toute forme de dissonance ne révèle guère un génie quelconque politique. Le véritable génie politique d’un homme d’Etat dans une démocratie réside dans sa capacité à chercher et trouver des consensus à même de lui permettre de faire des réformes majeures sans créer un dérochage citoyen et populaire.

C’est vrai que les dirigeants émanent du peuple et en portent la marque par la nature de leurs vices et valeurs, mais la vertu d’un homme politique aurait-elle un sens s’il n’était pas capable, par son éthique politique, de faire des émules dans le domaine de l’exemplarité ? Ce que nous voulons dire, c’est qu’ériger la tricherie et la roublardise en art politique finira toujours par atrophier le pouvoir et précipiter les citoyens dans l’abime de l’anarchie. Au regard de ce qui se passe dans ce pays depuis quelques temps, on n’est pas loin d’atterrir sur le sol périlleux de l’anarchie.

Alassane K. KITANE