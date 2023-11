Fiches de parrainage à Sonko : Gueum Sa Bopp demande à la DGE de «s’exécuter»

Le pôle communication de la grande Coalition «Gueum sa bopp» déclare : «Nous exigeons de la Dge de s’exécuter après que la Cena lui a enjoint de délivrer dans les meilleurs délais, les fiches de parrainage au candidat Ousmane Sonko pour équilibrer le jeu démocratique.»

«Le pôle communication Gsb est offusqué par l’attitude de l’Apr, qui se cache derrière l’Etat pour éliminer des adversaires politiques, comme ce fut le cas pour notre leader, le président Bougane Guèye Dany à maintes reprises», fait-il savoir dans un communi­qué. Af­firmant que «cette machine juridico-politique doit cesser afin qu’on organise une élection inclusive, transparente et à bonne date», les membres du pôle communication de Gsb de soutenir : «Nous exigeons, par ailleurs, la démission de M. Thiendela Fall et récusons le ministre de l’Intérieur, qui ne peut pas être juge et partie et, ne pourra malheureusement pas organiser une élection transparente dans ce pays de par son attitude connue de partisannerie politique.»

Le pôle communication Gsb «exige à l’Etat de faire preuve de retenue et veiller à élire une autorité apolitique et indépendante pour conduire le processus électoral». Il «réitère résolument son engagement auprès du président Bougane Guèye Dany pour son engagement à rétablir l’Etat de Droit dans ce pays et promet de faire de la Justice, l’ennemie qui va combattre l’injustice et engagera dès avril 2024, des réformes profondes dans la Justice de notre cher Sénégal afin de mettre en œuvre son projet programmatique : le Conseil supérieur de la justice».

«Nous rappelons au Pré­sident Macky Sall que Gsb n’acceptera pas un report de l’élection que ses émissaires ne cessent de nous délivrer ces derniers jours ! M. le président, merci de bien vouloir respecter le calendrier républicain !», fait remarquer la structure. «Depuis 2019», souligne le pôle communication de Gsb, «le président Bougane a toujours fustigé l’attitude des politiques, qui se cachent derrière une machine juridico-administrative pour l’écarter du jeu démocratique, la dernière forfaiture date des Législatives. En bon gentleman, il s’est battu aux côtés de l’opposition pour imposer à l’Etat une cohabitation politique à l’Assemblée». Avant de dire : «La même machine politico-judiciaire est aujourd’hui utilisée dans le but d’écarter d’autres opposants dans cette course à la Présidentielle de 2024.»