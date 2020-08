Situation au Mali : L’AJA appelle à la tenue d’élections régulières et libres

– Constatant les événements du 18 Août 2020 ayant entraîné la démission du Président du Mali et aux changements institutionnels.

– fidèle à sa mission de promotion de l’Etat de droit en Afrique ;

– soucieuse du maintien de la paix, de la souveraineté et de la cohésion sociale au sein des Etats africains, indispensables à la mise en œuvre des actions de développement au profit des populations ;

tient à rappeler solennellement,

– d’une part, le respect des Institutions ainsi que des principes fondamentaux de l Etat de droit, notamment, le respect de la souveraineté et l’autodétermination des peuples ;

– et d’autre part le rétablissement du calendrier républicain par le comité national de salut du peuple (CNSP) ainsi que l organisation d’ élections libres et transparentes sous le contrôle de la communauté internationale afin que le Mali retrouve sa place dans le concert des démocraties modernes et aussi afin d’eviter la persistance des sanctions au plan international dans un contexte marque par la crise.

L’Association des Juristes Africains,

Vu la situation post-électorale qui prévaut au Mali et qui a fini d’installer le chaos dans cette partie de l’Afrique ;

Vu les efforts consentis par le peuple malien pour sortir de la crise à refonder les institutions démocratiques.

L’AJA considérant la nécessité de l’Election a la tête des Etats comme exigence démocratique estime que celle-ci doit être conforme a un calendrier électoral républicain.

L’Association des Juristes Africains:

1. appelle les nouveaux dirigeants maliens a la résilience

2. exige le respect des Institutions démocratiques de la République du MALI conditions sine qua non d’une reconnaissance de la communauté internationale ;

3. invite les nouveaux dirigeants a organiser la tenue d’’élections régulières libres et transparentes conformément a la Charte africaine de la démocratie des élections et de la Bonne gouvernance adoptée le 30 Janvier 2007.

4. invite la CEDEAO et l’ Union Africaine ainsi que l’équipe militaire en exercice au Mali (CNSP) à ouvrir de larges concertations et à discuter sur sur un nouveau calendrier républicain ainsi qu ‘une réforme profonde des institutions pour une meilleure gouvernance des ressources publiques conformément a la volonté exprimée par une bonne partie du peuple malien et la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance. du 30 Janvier 2007 visant a promouvoir les valeurs universelles de la démocratie et des droits humains .L’Aja est prête a aider a l organisation d’assises de réflexion sur la reforme des institutions comme çà a été le cas au Sénégal en 2015.

5. estime que, la continuité de l’Etat de droit, la préservation de la paix civile et le respect de la souveraineté populaire à travers le vote régulier, doivent être préservés en toutes circonstances.

En outre, l’Association des Juristes Africains appelle les institutions internationales notamment les Nations Unies a toujours faire preuve de responsabilité pour préserver la paix au Mali en tenant compte de l’expression de la volonté des peuples qui constituent les rocs sur lesquels se fondent les Nations au delà des Etats.

L’Association des Juristes Africains reste vigilante quant au processus de rétablissement des institutions démocratiques et de l’ordre républicain au Mali.

Dakar le 20 Août 2020