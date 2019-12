Soham Wardini menace ceux qui salissent la…Capitale

Insalubrité et occupation anarchique de la voie publique dans la capitale Dakar : La prison pour les récalcitrants. Mme Wardini a annoncé la fin de la sensibilisation qui dit elle ne sert plus à grand-chose à Dakar ; elle veut que les citoyens qui salissent et dégradent l’environnement à Dakar soient tout simplement traduits en justice et emprisonnés. Selon la maire, il ne sert à rien de se voiler la face, Dakar zéro déchets restera un vœu pieux si des sanctions fortes ne sont pas prises contre ceux qui salissent la capitale.