SOMISEN : Ngagne Demba Touré s’engage «à gérer dans l’inclusivité et la transparence»

Le nouveau directeur de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), Me Ngagne Demba Touré a officiellement pris fonction, ce vendredi 24 mai. Le membre de Pastef succède ainsi à Ousmane Cissé. Le nouveau DG veut imprimer sa marque. Et pour celà, il entend inscrire son action sur une gestion transparente.

« J’entends adopter un style de management participatif qui fédère l’ensemble des collaborateurs autour d’une vision commune, partagée. Dans un esprit d’équipe, je m’engage à gérer dans l’inclusivité et la transparence. Dans la rigueur et la franchise, je compte diriger avec éthique et ouverture. Avec dévouement et créativité, je miserai sur une gestion axée sur les résultats. Je compte sur la mobilisation collective de tout le personnel pour faire de la SOMISEN, un exemple de gouvernance dans le secteur parapublic, un fleuron de l’économie nationale et un leader dans l’exploitation durable, inclusive et responsable des ressources naturelles en Afrique telle est ma vision et telle est l’ambition qui m’anime », a indiqué le nouveau directeur général de la SOMISEN.

Ngagne Demba Touré compte également se souscrire à la vision de rupture du nouveau régime pour une réappropriation des ressources naturelles. «Le gouvernement de la République, qui a bénéficié de la majorité des suffrages des Sénégalais, se positionne en solution pour une réappropriation des ressources naturelles en vue d’un développement économique qui repose sur un modèle économique endogène d’industrialisation par substitution aux importations. C’est pourquoi les ressources minières du pays doivent favoriser l’essor d’une industrie dynamique et compétitive, capable de générer une croissance durable, inclusive et créatrice d’emploi. Notre pays ne doit plus exporter tous les minerais extraits de son sous-sol, pour ensuite importer des produits finis, suite à la transformation de ses minerais.

Le bijoutier sénégalais ne doit plus parcourir des milliers de kilomètres à la quête des bijoux en or, alors que l’or extrait à Sabodola quitte le pays sans bruit. À ce niveau, la SOMISEN doit jouer un rôle en aval en mettant un focus sur un ambitieux programme de transformation des substances minérales. Par ailleurs, le projet mise sur la mobilisation des ressources endogènes pour le financement des politiques publiques. C’est dans cette optique que les ressources naturelles en général et les ressources minières, en particulier, doivent désormais devenir un important levier de financement de l’action étatique. Ainsi, la SOMISEN, en tant que compagnie nationale, doit devenir la locomotive de l’État, acteur de l’économie et partie prenante de l’exploitation de ses propres ressources. Bien évidemment, en développant des fonds d’ouverture et des systèmes de partenariat avec les écoles privées et étrangères », a-t-il déclaré.