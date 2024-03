Sondage de dernière minute : une victoire au 1er tour du candidat de…

Cette élection présidentielle du 24 mars est celle de toutes les surprises possibles. Certains candidats recalés comme Karim Wade prédisent qu’il y aura un second tour. Et les états-majors des coalitions n’espèrent pas mieux qu’un second tour. Et tout le monde compte trouver son compte au second tour sauf le candidat de la majorité présidentielle. Un second tour n’a jamais réussi au candidat du pouvoir. Un dernier sondage réalisé en France nous indique clairement que l’issue du scrutin du 24 mars sera décisive. Un candidat l’emporte au 1er tour…

L’euphorie de la coalition Diomaye Président est justifiée car le soutien d’Ousmane Sonko est de taille ? Mais cela est-il suffisant pour que Diomaye Faye, élargi de prison tout comme Sonko, à l’entame de la campagne, puisse-t-il gagner au 1er tour ?

Les moyens de campagne mis à disposition du candidat Amadou Ba par Macky Sall peuvent-ils lui faire gagner au 1er tour ? Seules les urnes seront capables de nous révéler le vrai gagnant. Un sondage de dernière minute effectué sur un échantillon représentatif dégage un candidat vainqueur au 1er tour. Et c’est le candidat de la majorité, Amadou Ba qui arrive en tête avec près de 56% des intentions de vote.

L’opposition contestera sûrement ce résultat mais la réalité du terrain aura raison d’elle. La coalition Diomaye n’a pas fait le tour du Sénégal se contentant de sillonner certaines grandes villes et oubliant les zones rurales où se jouent tous les enjeux. Le jeu des alliances a pesé sur le scrutin. Et Amadou Ba a bénéficié de l’alliance de plusieurs coalitions alors que la coalition Diomaye a été ralliée par des individualités.

En effet, tout ce qui fait la différence entre Amadou Ba et les autres candidats, c’est qu’il a installé des équipes partout pour sillonner le Sénégal dans ses profondeurs afin de porter la parole aux populations et les invitant à voter pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Dans ces conditions, une victoire d’Amadou Ba dès le 1er tour, est en train de se dessiner.

Amadou Ba poursuit sa campagne, se faisant accompagner partout où il se présente par une foule très immense. Amadou Ba bénéficie d’une grande popularité auprès des populations. Un atout non négligeable. Ce n’est pas pour rien qu’Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye le prennent aujourd’hui comme leur principale cible.

Ils ont tous les deux compris que leur plus dangereux adversaire à cette élection présidentielle, c’est Amadou Ba. Tous les deux sont au courant des résultats des sondages effectués par des cabinets crédibles qui donnent la victoire à Amadou Ba dès le 1er tour. Ils font tout en ce moment pour renverser la tendance qui se dessine. Ce n’était pas dans leur stratégie. Mais, ils ont été obligés de changer de fusil d’épaule.

Ils se sont scindés : Ousmane Sonko prend une partie du territoire national, Bassirou Diomaye Faye, une autre part. Ils espèrent ainsi à travers cette nouvelle stratégie, combler l’écart qui se dessine entre eux et Amadou Ba. Une chose est certaine, Amadou Ba a pris une longueur d’avance sur eux, et nous sommes à quelques heures de la fermeture de la campagne.

Une véritable course contre la montre est engagée par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, conscients de leur retard. Un handicap qui pourra leur être fatal le soir du 24 mars au moment du contrôle des résultats. Voici pourquoi, ils sont en train de tout bousculer. Certains diront trop trad pour eux. La campagne est presque finie. Plus que le 24 mars, et ils vont définitivement baisser les bras.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn