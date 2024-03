Présidentielle 2024…une grosse bataille se prépare à Dakar

Qui sera le cinquième président de la République ? C’est la question que se posent tous les sénégalais. Dix-neuf (19) candidats étaient sur la piste. Mais seuls dix-huit (18) seront de la compétition. Le conseil constitutionnel n’a pas encore validé le retrait de la candidature de Habib Sy. Mais une grosse bataille se prépare dans la capitale sénégalaise. Dakar sera le nerf de la guerre. Tous les candidats vont tout faire pour gagner cette partie du pays. Trois (3) leaders se distinguent dans cette course pour Dakar.

Initialement prévue le 25 février 2024 avant d’être reportée, l’élection présidentielle au Sénégal aura finalement lieu le dimanche 24 mars 2024. Ce sera la douzième depuis l’indépendance du Sénégal en 1960. Dans la carte électorale on décompte 15 633 Bureaux de vote au Sénégal pour un total de 7 033 854 électeurs. À l’étranger, 807 bureaux de vote seront disponibles pour 338 040 électeurs. Au total, sur le territoire national et dans la diaspora, c’est 16.440 bureaux de vote et 7.371.894 électeurs. La capitale sénégalaise sera la grande attraction de ce scrutin.

À Dakar, ce sont 1 829 823 électeurs qui seront appelés aux urnes. Autrefois, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) était favori dans la capitale sénégalaise. Mais les camarades d’Ousmane Sonko ont perdu leur hégémonie dans cette partie du pays. Ousmane Sonko avait réussi à faire de Dakar son second fief. Mais depuis qu’il s’est lancé dans sa révolution qui a coûté très cher aux dakarois, le maire de Ziguinchor a perdu le soutien de nombreux jeunes. Pour ne rien arranger, la brouille entre Sonko et Barth va coûter cher aux patriotes à Dakar.

Ce qui sera à l’avantage de Khalifa Sall. Bassirou Diomaye Faye aura tout le mal du monde à gagner Dakar. Mauvais communicant, il est en train de se noyer dans ses tergiversations. Mais Dakar a un maître et ce dernier n’est autre que Barthélemy Dias. L’actuel maire de la capitale a bâti un véritable empire depuis qu’il occupe ce poste. Connu pour ses positions politiques, il est un véritable adversaire pour Ousmane Sonko et Diomaye Faye. N’étant pas candidat, Dias-fils donne un gros avantage à son mentor politique.

Avec Barthélémy Dias, Khalifa Sall a un énorme atout à Dakar. Les caravanes de la coalition Khalifa Président menacent les bastions de l’ex Pastef dans la capitale sénégalaise. Déjà Khalifa Sall a pris le contrôle de Grand Yoff, un quartier populeux de la capitale sénégalaise. Mais c’est loin de garantir une victoire à l’ancien maire de Dakar. Le duo Barth-Khalifa va faire face à un véritable adversaire à Dakar. Amadou Ba est un mastodonte qui fera tout pour gagner la capitale sénégalaise. Ces 1 829 823 électeurs seront âprement courtisés.

Aux Parcelles Assainies, Amadou Ba y règne en maître. Même s’il a perdu lors des élections législatives, le candidat de Benno Bokk Yakaar reste maître dans son fief. Pour en avoir le cœur net, il suffit de faire un tour dans cette partie. Beaucoup de rues sont ornées aux couleurs de la coalition AB2024. Et l’ancien premier ministre pourra compter sur une puissante machine politique. Les grosses pontes de la mouvance présidentielle militent à Dakar. Ces hommes et femmes sont connus pour être de grands mobilisateurs.

A Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr est un faiseur de roi. L’ancien ministre de la Santé a une excellente assise chez les lébous. Aliou Sall et Lat Diop restent maîtres à Guédiawaye. Et de tels lieutenants, Amadou Ba en a en pagaille. Avec leurs concours, le candidat de Benno Bokk Yakaar pourrait causer beaucoup de problèmes à Bassirou Diomaye Faye et Khalifa Sall. Car qui gagne à Dakar peut avoir la chance de remporter le scrutin s’il a de bonnes performances dans les autres régions.

La bataille de Dakar sera très épique. Trois grosses pointures vont se disputer les 1 829 823 d’électeurs. Il faut chercher le premier entre Amadou Ba, Bassirou Diomaye Faye et Khalifa Sall. Voici les trois favoris de ce scrutin. Une chose est sûre : le prochain président de la République sera issu de ce trio !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru