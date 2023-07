Sonko arrêté…Alioune Ndao parle d’«acharnement politico-judiciaire »

L’ancien Procureur de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) et secrétaire Général du Parti pour la Justice, la Démocratie et le Développement PJ2D And Doxal Deug exprime son soutien total à Ousmane Sonko dans cette épreuve « injuste et arbitraire » que le régime de Macky Sall lui fait subir.

« Profitant d’un petit incident qui aurait pu être réglé sur le champ et vite oublié, Macky SALL et son régime sont dans une logique d’aggravation de son cas en mettant sur son dos des chefs d’inculpation les plus graves les uns que les autres», dénonce Alioune Ndao.

Le secrétaire Général du Parti pour la Justice, la Démocratie et le Développement PJ2D And Doxal Deug dénonce cet « acharnement politico-judiciaire » qui ne vise à terme qu’à l’empêcher de participer à la présidentielle de 2024.

Alioune Ndao, repris par Senego, invite tous les leaders de l’opposition à dénoncer publiquement cette situation et à exiger la libération immédiate et sans conditions de Ousmane Sonko ainsi que celle des détenus politiques