Sonko-Barth…une bataille pour un seul vainqueur

Ils étaient unis pour faire face à Macky Sall. Mais leur amitié n’aura pas résisté aux réalités du pouvoir. Entre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko, le courant ne passe plus. Les deux (2) amis se regardent, désormais, comme chiens de faïences. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) voient en Dias-fils un traître. Cette bataille entre les alliés d’hier ne sera pas sans victime. Entre Sonko et l’ancien maire de Dakar, un seul va survivre.

Si Barthélémy Dias savait, il n’allait sûrement pas répondre à l’appel de Macky Sall. Depuis que lui et Khalifa Sall sont allés au dialogue national, ils sont devenus les cible des partisans de Ousmane Sonko. Dans son message, du 27 juin 2023, Ousmane Sonko avait évoqué la trahison que Juda avait fait à Jésus Christ. Des piques qui étaient adressées directement adressés aux deux anciens maires de la capitale. Barth et Khaf sont les «Juda» dont parlait le leader de Pastef. Depuis ce jour, la rupture était consommée entre frères et amis.

Lors de la campagne pour les législatives, les Patriotes ont tenu à faire comprendre à Barthélémy Dias qu’il n’était rien sans Sonko. C’est ainsi qu’ils vont le déchoir de tous ses pouvoirs. Une humiliation que Dias-fils ne compte pas laisser passer. Radié de l’Assemblée nationale et déclaré démissionnaire à la mairie de Dakar, l’ancien membre de la coalition Yewwi Askan Wi a engagé la bataille contre Sonko. Le désormais ex maire ne rate jamais l’occasion de défier Sonko sur la rue.

Mais Barth ne se limite pas uniquement à jouer les troubles fêtes. A travers ses avocats, il a déposé un recours en annulation de la décision prise par le Bureau de l’Assemblée nationale, en attaquant la lettre numéro 00096 du 6 décembre 2024 de l’arrêté no00079/ANS/SG/AD/GEN relatif à sa radiation de la liste des parlementaires. Pour sa révocation de la mairie de Dakar, ses avocats ont aussi déposé un recours devant la Cour d’appel. Si l’un de ses recours venaient à être validé, il pourrait retrouver l’un de ses postes. Ce qui lui permettrait de prendre sa revanche…sur le régime.

Mais dans cette affaire, Ousmane Sonko est rattrapé par le passé. Si Barthélémy Dias a tous ses problèmes, c’est à cause de l’affaire Ndiaga Diouf. Ce dossier a toujours était une épée de Damoclès sur la tête de Barthélémy Dias. Mais sous Macky Sall, Sonko a toujours défendu son compagnon de guerre. Il avait aussi dénoncé et condamné fermement la destitution de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, à la suite de sa condamnation dans l’affaire de la caisse d’avance de la ville de Dakar.

« La confiscation du suffrage des Sénégalais par l’incarcération de Khalifa Sall est une forfaiture qui ne se répétera plus jamais au Sénégal et certainement pas avec le nouveau maire de Dakar Barthélemy Dias », avait écrit Ousmane Sonko sur le réseau social X le 12 mars 2022, après l’élection de Dias à la mairie de Dakar. Aujourd’hui, c’est sous le régime du Pastef que Dias-fils a été destitué de son mandat de conseiller municipal à la ville de Dakar. Un changement qui pousse à se poser des questions.

Une situation qui place Sonko dans une mauvaise position. Si Barthélémy Dias perd définitivement toutes ses fonctions, Sonko passera comme le bourreau des temps modernes de l’opposition. Et si Barth retourne à l’Assemblée ou la mairie de Dakar, Sonko aura perdu la bataille. Car ses partisans ont toujours soutenu l’idée selon laquelle Dias-fils est devenu maire de Dakar grâce à Sonko. Alors qui va gagner cette ultime bataille ?

Une chose est sûre, un seul d’entre eux va survivre. En s’attaquant à Sonko, Barth savait qu’il allait y laisser des plumes. Mais le leader de Pastef savait qu’il n’écraserait pas Dias-fils aussi facilement. Le vainqueur va tuer politiquement l’autre. Car il sera le nouvel homme fort du landerneau politique ! Vaincre ou périr, c’est la règle de cette guerre fratricide entre les deux compagnons d’hier.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn