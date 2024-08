Sonko coincé par l’Assemblée…Diomaye vole au secours du PM

Entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye c’est une question de complémentarité. Ce n’est pas un hasard si le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a adopté le slogan «Diomaye moy Sonko». Au moment où la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre bloque, le locataire du Palais a trouvé une bonne formule pour voler au secours de l’ancien maire de Ziguinchor. Malheureusement pour le tandem, leur mission ne sera pas sans conséquences.

À quand la Déclaration de Politique Générale (DPG) de Ousmane Sonko ? Le Premier ministre avait exigé que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale soit corrigé dans le sens d’y réintroduire les dispositions relatives au Premier ministre d’ici le 15 juillet. Faute de quoi, il avait menacé de boycotter l’hémicycle et de faire sa DPG devant un jury populaire composé notamment d’éminents universitaires, d’intellectuels, de membres de société civile, de dignitaires religieux, d’élèves et d’étudiants. Pour éviter une crise institutionnelle, les demandes du chef du gouvernement ont été satisfaites.

Malgré cela, Ousmane Sonko n’a toujours pas encore fait sa DPG. Mieux, il ne rate jamais l’occasion de tirer sur l’opposition. Ce refus du premier ministre à s’adonner à cette exercice fait grand bruit. Du côté du régime, on ne manque pas de stratagèmes pour faire oublier cette DPG. Mais c’est sans compter sur l’opposition et la presse. C’est le moment choisi par le locataire du Palais pour voler au secours de son premier ministre. Bassirou Diomaye Faye a lancé une opération risquée.

En effet, Bassirou Diomaye Faye a adressé au Président de l’Assemblée nationale une demande de convocation du Parlement en session extraordinaire. Cette session, prévue pour ce 29 août 2024, se concentrera sur l’examen d’un projet de loi visant à modifier la Constitution pour supprimer deux organes importants : le Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Un test grandeur nature pour les députés de Benno Bokk Yakaar. Le régime semble chercher les voies et moyens pour dissoudre l’actuelle assemblée.

En convoquant l’Assemblée, Diomaye a lancé une polémique sans fin. Beaucoup de leaders de l’opposition ont réagi à cette décision. N’ayant pas aimé le coup fourré de Ousmane Sonko avec la DPG, les députés de BBY veulent refuser d’examiner la proposition de suppression du CESE et du HCCT. Si on en croit les parlementaires, le nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté par les députés n’est pas promulgué par le président de la République. Pour Moustapha Diakhaté, cette procédure du président Diomaye est illégale. Se joignant à la polémique, Thierno Bocoum parle de «stratégie politique de bas étage».

Ce projet de loi pourrait permettre à Ousmane Sonko de souffler. Tout le monde sait que le premier ministre ne fera pas sa DPG dans une Assemblée qui n’est pas acquise à sa cause. Et le président Diomaye est en train de lui offrir une porte de sortie.

La position de l’opposition dans cette affaire pourrait précipiter la dissolution de l’Assemblée. C’est pourtant cette même Assemblée convoquée ce jeudi que le patriote en chef a qualifiée de caduque et dont il a demandé la révision de son règlement intérieur, au risque de voir sa DPG soumise à un jury populaire. Demander à cette même Assemblée de se réunir en session extraordinaire pour voter une loi de suppression des institutions est plus que contradictoire.

Si cette Assemblée peut se réunir pour voter un projet de loi, elle peut bien sûr accueillir un Premier ministre pour faire sa déclaration de politique générale et exposer les grandes lignes d’orientation de son programme politique. Le régime actuel n’a pas à trouver des voies de contournement pour protéger Ousmane Sonko. Et tant qu’on y est, le Président Diomaye devrait supprimer les fonds politiques logés au Palais et à la Primature. La voie la plus rapide pour rationaliser les dépenses de l’État.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn