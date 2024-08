Incroyable ! Sonko transforme le Sénégal en une arène de…chômeurs

Ousmane Sonko, le plus grand bénéficiaire de la présidentielle de mars 2024, opère une rupture à 1000°C. Il veut tellement rompre avec les anciennes pratiques qu’il va à une vitesse incroyable. Le premier ministre qu’il est a interrompu des centaines de chantiers de construction. Les contrats de partenariat de certaines entreprises dont la presse sont brusquement arrêtés. Ses nouveaux DG mettent fin à tous les contrats signés entre 2022 et 2024. Et ce sont des milliers de chômeurs qui se battent tels des gladiateurs dans une arène pour leur survie. Bienvenue dans le Sénégal…version Ousmane Sonko.

Les jeunes se sont battus pour un Sénégal meilleur que celui de Diouf, Wade et Macky. Plus de 80 personnes ont perdu la vie pour que le Sénégal transite le 24 mars 2024 vers un lendemain meilleur. Bassirou Diomaye Faye a été élu au 1er tour avec 54% des voix. Mais c’est Ousmane Sonko qui détient les vrais pouvoirs. Comme le dit Alioune Tine du Think Tank AfricaJom center : « Qu’on le veuille ou non, c’est Sonko qui gouverne »…Et cette gouvernance de Sonko nous réserve bien des surprises.

Sonko a dit rupture…

La formation du gouvernement porte une empreinte de rupture. 25 ministres et cinq secrétaires d’État. 10 ministres de moins que le gouvernement de Macky. Mais Treize cadres du Pastef en tout héritent de portefeuilles ministériels comme El Malick Ndiaye, nommé aux Infrastructures et aux Transports, ou encore le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiak Sarré : ministre de la Formation professionnelle, et un des fondateurs du parti. Rupture dans le nombre de ministre mais continuité dans la politique politicienne.

Mais la vraie rupture sera visible dans ce pourquoi les Sénégalais se sont battus et d’autres qui se sont sacrifiés. La bonne gouvernance et L’emploi des jeunes sont les principales revendications. Et le gouvernement Sonko, pour plus de transparence, arrête les chantiers et plusieurs contrats de partenariat. De nombreux chantiers, y compris des projets d’envergure, sont mis à l’arrêt. La suspension des chantiers a cependant suscité des interrogations dans les milieux économiques et le secteur de la construction qui fait travailler un nombre considérable d’ouvriers. Plusieurs milliers de chômeurs sont dans les rues.

Sur le même registre, le Premier ministre Ousmane Sonko a émis une circulaire urgente destinée aux membres de son gouvernement. Il demande à chaque ministre de lui fournir l’inventaire de tous les recrutements de personnel des années 2022, 2023, et 2024 (CDI, CDD). Les ministres s’exécutent avant le 1er juillet 2024. Et ce qui s’en suit est terrible. Plusieurs contrats de travail sont arrêtés. Des sociétés nationales comme le Port de Dakar et la Lonase ne renouvellent plus les contrats. Là aussi, plus de 1000 chômeurs dans les rues.

Et ce n’est pas tout. Dans le souci de renégocier les contrats avec certaines entreprises locales et étrangères, le gouvernement entreprend des réformes. Plusieurs sociétés attendent d’être payées par l’état. Des entreprises arrêtent leurs chantiers. La Compagnie Sahélienne d’Entreprises (CSE), spécialisée dans les BTP et les routes, le Consortium d’entreprises (CDE), leader du secteur du bâtiment et travaux publics et Eiffage, spécialisé dans la construction, le génie civil et les routes, sont en difficulté.

1300 personnes ont déjà perdu leur emploi à Eiffage. L’entreprise a arrêté ses chantiers et court derrière les dettes que lui doit l’État. La CSE et la CDE ont aussi arrêté leurs chantiers. Des milliers d’emplois sont arrêtés et le taux de chômage a grimpé. Les jeunes Sénégalais, désespérés comme dans les précédents régimes, prennent le chemin de l’émigration clandestine. Et pourtant le régime de Diomaye Sonko leur avait promis la rupture. Mais cela s’est transformé en cauchemar…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn