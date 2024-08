Sonko traque les délinquants financiers mais protège CTD et un ancien délinq…

Ousmane Sonko, ce leader du Pastef que ses partisans appellent le « Saint » a annoncé que la reddition des comptes se fera et qu’aucun délinquant financier de l’ancien régime n’y échappera. Le premier ministre Ousmane Sonko qui vient de déclarer que la ‘’rupture systémique’’ promise, passe par une gestion optimale des ressources publiques et la ‘’reddition des comptes, doit s’assurer aussi de la bonne gouvernance des ministres et DG de la nouvelle administration mise en place depuis le 02 avril. Malheureusement des couacs sont notés à plusieurs endroits…

Depuis le 02 avril, date de prestation de serment du nouveau président et la nomination du premier ministre, Les Sénégalais ont vu la montée en puissance du leader du Parti Patriotes Africain du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ousmane Sonko qui s’attribue la victoire de son candidat Diomaye à la présidentielle, prend tout en main. Le gouvernement, les nominations et surtout la traque des anciens dirigeants qu’il accuse d’avoir laissé un état en ruines.

Ousmane Sonko pressé de se lancer dans cette traque des délinquants financiers annonce : « dans les prochains jours, nous allons montrer aux sénégalais des résultats relatifs au travail de transparence que nous menons actuellement… ». Cette annonce datant du 31 mai 2024 est restée sans suite. Mais à la place, Ousmane Sonko nomme des personnes qui ont été impliquées dans des trafics de visas.

Le communiqué du conseil des Ministres du mercredi 07 août a annoncé la nomination de l’artiste Kilifeu, de son vrai nom, Landing Mbessane Seck : « Monsieur Landing Mbessane SECK, Artiste-entrepreneur, est nommé Président du Conseil d’Administration du Grand Théâtre national au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ». Cet artiste avait été arrêté en septembre 2021 pour trafic de visa. Kilifeu a reconnu avoir perçu la somme de 2 millions FCFA pour aider un ami qui voulait évacuer son fils malade à l’étranger. Et c’est cet homme que Sonko a nommé au poste de président du Conseil d’Administration (PCA) du Grand Théâtre National.

Le Premier Ministre Sonko qui a toujours dit que « le développement économique du Sénégal passe par la bonne gouvernance des ressources naturelles », a nommé un homme dont la compétence et l’intégrité sont mises en cause. Mais pendant ce temps, Sonko prend des engagements sur la bonne gouvernance devant le peuple : « Nous avons pris un engagement vis-à-vis du peuple sénégalais, engagement de mettre un terme à la prévarication, au détournement de deniers publics, aux surfacturations des marchés, à la corruption. Nous y avons travaillé fermement et dans les jours à venir, le peuple sera informé des résultats », a déclaré M. Sonko.

Et cette nomination n’est pas la seule entorse de l’administration Sonko. Son Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, est empêtré dans un scandale avec l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). L’ancien directeur de l’ONAS, démis de ces fonctions, a accusé son ministre tutelle Cheikh Tidiane Dièye de corruption et de négociations de marché par entente directe. Des accusations qui ont créé une vive polémique suscitant ainsi une vague de réactions.

Des Sénégalais qui veulent toute la lumière sur cette affaire, ont lancé une pétition pour l’éclatement de la vérité au sujet du scandale à l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Ils ont créé une coalition « Nay Lér » et lancé une pétition. La pétition lancée le mercredi 21 août 2024 pour un objectif de 50.000 signatures par M. Babacar Mbaye Ngaraf a connu un succès monstre. Ainsi, ils ont récolté 73780 signatures en 3 jours seulement. Mais le Premier ministre fait la sourde oreille et met en avant le porte-parole du gouvernement.

Pour les Sénégalais qui réclament la version de Cheikh Tidiane Dièye accusé dans cette affaire, le porte-parole du gouvernement estime que le ministre de l’Assainissement n’a pas à répondre à ces accusations, car ses services se sont déjà servis exprimés. Avant de conclure : « Je crois qu’il est tout à fait normal qu’il reste en dehors de ces polémiques, parce que l’ONAS a répliqué. Il ne faut pas l’impliquer dans ce scandale. »

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane DIEYE, originaire de Ziguinchor comme le Premier ministre, titulaire d’un doctorat en études du développement obtenu à l’Institut des hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève, est sommé par le gouvernement de ne pas répondre aux accusations pourtant c’est une question de bonne gouvernance.

Ousmane Sonko veut la transparence quand il s’agit de l’ancien régime mais devient sourd quand ses proches sont cités dans des scandales financiers. Le premier ministre qui clame haut et fort qu’il est « propre » et que rien ne peut entacher son honnêteté, n’en dit pas de même pour son entourage. Kilifeu a été accusé et vu dans une vidéo en train de prendre de l’argent pour l’obtention d’un visa, a été nommé par Sonko. Son ministre Cheikh Tidiane Dieye est protégé par le gouvernement devant le premier scandale qui touche l’administration Sonko.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn