Diomaye piège Benno…un pas vers des législatives anticipées

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pose un premier acte vers des élections législatives anticipées. Au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), on aimerait que le chef de l’Etat dissolve l’Assemblée. Mais le nouveau régime ne peut se lancer dans une telle entreprise sans pour autant être sûr de remporter ces joutes électorales. Le patron de Ousmane Sonko vient de tendre un piège à l’opposition. Et c’est Benno Bokk Yakaar qui risque gros. La coalition de Macky Sall est sur le point de tout perdre.

Le Pastef l’avait promis, Diomaye est en train de le concrétiser. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) semblent être sur le point d’être dissous. Conformément à l’article 63 de la Constitution, le président a convoqué l’Assemblée nationale en session extraordinaire, ce jeudi 29 août, pour l’examen du projet de loi portant sur la dissolution de ces institutions, informe une note de la présidence de la République.

Un test grandeur nature pour l’Assemblée nationale qui a fait peau neuve pour que Ousmane Sonko fasse sa déclaration de politique générale (DPG). Malheureusement, le Premier ministre ne s’est toujours pas attelé à cette tâche. Alors la majorité parlementaire va-t-elle faciliter à Diomaye cette volonté de dissoudre le CESE et le HCCT ? C’est l’interrogation que se posent de nombreux observateurs de la scène politique. Les députés de Benno Bokk Yakaar ne laissent aucune marge de manœuvre au nouveau régime.

La preuve, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, ne rate jamais l’occasion de tirer sur l’actuel premier ministre. Mais le président Diomaye avance lentement ses cartes mais sûrement. En convoquant l’Assemblée en session extraordinaire, beaucoup pensent que c’est un piège pour une opposition recroquevillée sur elle-même depuis le refus de Ousmane Sonko de tenir sa déclaration de politique. Et les hommes de Macky Sall semblent diriger ce front.

Benno Bokk Yakaar est face à deux choix qui ne seront pas sans conséquences. Primo, les hommes de Macky peuvent suivre Diomaye dans sa volonté de dissoudre le CESE et le HCCT. En agissant de la sorte, la majorité parlementaire permettra au locataire du Palais de tenir une vieille promesse. «Nous nous engageons à supprimer les fonds politiques du président, le HCCT (Haut conseil des collectivités territoriales) le Cese (Conseil économique, social et environnemental), le Hcds (Haut conseil du dialogue social)», avait déclaré Diomaye dans son premier discours.

En agissant de la sorte, Benno sortira affaibli. Cette coalition, qui a réussi à réduire une partie de l’opposition à sa plus simple expression, ne sera rien d’autre qu’une coquille vide utilisée pour voter des lois. Ce qui sera une grosse victoire pour l’actuel régime qui n’a toujours pas une majorité absolue à l’hémicycle. Mais refuser de voter ce projet de loi permettrait à la bande à Ousmane Sonko d’avoir des arguments pour procéder à une dissolution fast track de l’Assemblée.

L’actuelle coalition au pouvoir fera comprendre aux sénégalais que Diomaye ne pourra mener à bien le «PROJET» que s’il a une majorité. Benno sera présenté comme le méchant de l’histoire. Non seulement Abdou Mbow et ses camarades vont perdre la confiance des électeurs. Mais ils perdront aussi leurs sièges de députés. Le Pastef et la coalition Diomaye Président auront un excellent slogan de campagne. Ils feront tout pour faire dépendre la concrétisation du projet par une majorité parlementaire.

Alors quelle devrait être la posture de Benno Bokk Yakaar face à ce piège qui se dresse devant eux ? Abdou Mbow et Cie devront faire preuve de tact pour jouer pleinement leur rôle d’opposants. Ce, sans se mettre à dos les 54% de Diomaye. La bande à Macky va jouer sur une pente bien raide. La moindre petite erreur sera plus que fatale. Pour faire face aux salves de Ousmane Sonko, les «anciens» compagnons de Amadou Ba devront être plus que des téléspectateurs dans ce match des gladiateurs. La date du jeudi va nous édifier si oui ou non l’hémicycle sera dissout dans les prochains jours…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn