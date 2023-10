Sonko définitivement éliminé…les deux choix qui restent aux patriotes

Le fauteuil de Macky Sall sera âprement disputé. Plus de deux-cent (200) candidatures ont été déclarées. Tout ce beau monde veut succéder au Président sortant. Au moment où le candidat de la majorité est à fond dans sa campagne, le leader de l’opposition radicale est éliminé avant le top départ. Ousmane Sonko a brisé le rêve de tous les patriotes. Désormais, deux choix s’offrent au leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et ses partisans.

Ousmane Sonko et ses avocats avaient déposé un référé liberté à la Cour suprême suite au refus de la Direction générale des élections (DGE) de donner des fiches de parrainage au mandataire dudit candidat à la candidature. La Cour suprême, qui a statué ce vendredi, a rejeté sans surprise la demande. Ce qui confirme que le maire de Ziguinchor, en prison depuis plusieurs mois, ne fera pas partie de la course présidentielle pour 2024. Ce, malgré toutes les menaces de ses partisans.

C’est désormais clair que le leader de l’opposition radicale est exclu de cette échéance électorale. Et aucun de ses partisans n’y peut rien. Ainsi, les élections auront lieu de gré ou de force le 24 février 2024. Et ce qui est sûr, Sonko n’en fera pas partie. Son nom est radié des listes électorales. Pour être candidat, il faut déjà être électeur, chose que le maire de Ziguinchor n’est plus depuis sa radiation. Pire, il ne peut plus récupérer ses fiches de parrainage. La Cour Suprême a anéanti toutes ses chances. Et le même sort attend les cinq (5) prétendants de l’ex Pastef.

Mais tout n’est pas perdu pour les patriotes. S’ils mettent leur égo de côté, ils pourraient changer l’issue du vote. Ousmane Sonko pourrait donner une consigne de vote. Il demanderait aux patriotes de soutenir la candidature d’un de leur camarade de l’opposition. Ainsi, ils auraient leur propre candidat. Avec leur électorat, le candidat qu’ils vont soutenir pourraient avoir une grande force politique pour faire face au champion de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les patriotes savent comment utiliser internet pour battre campagne. C’est grâce à la magie du clic qu’ils ont imposé le PROS (Président Ousmane Sonko).

Dethie Fall et le candidat du PUR, s’ils réussissent à passer le cap des parrainages, pourraient bénéficier des largesses de Sonko et ses partisans. Ils sont les seuls avec qui les patriotes n’ont pas de problèmes. Les soutiens du maire de Ziguinchor se sont fait des ennemis partout. Pour eux, Khalifa Sall est un traître. Ils ne lui ont toujours pas pardonné d’être allé au dialogue national alors qu’il est le seul candidat crédible de l’opposition. Tous les autres risquent de ne pas passer la périlleuse phase des parrainage car ils ne pèsent pas grand-chose.

Option numéro 2, Ousmane Sonko pourrait rejoindre ses partisans. Et boycotter, ainsi l’élection présidentielle. Car pour les patriotes, le PROS reste leur seul et unique candidat. D’ailleurs, c’est ce qui avait poussé le coordonnateur de l’ex-Pastef à la Médina, Ousseynou Ly, à leur demander de ne soutenir aucune des cinq (5) candidatures au sein de l’ex Pastef. Même pas celle du «grand» Guy Marius Sagna, pressenti comme le remplaçant du maire de Ziguinchor. Un choix qui ne sera pas sans conséquence pour le parti qui a tenu tête à Macky Sall depuis plusieurs années.

Aucune de ces conditions n’arrange Ousmane Sonko. Le leader de l’ex Pastef est le plus grand perdant de cette élection. En apportant son aide à un candidat, il risque de voir son électorat divisé. En revenant dans le jeu politique, il aura perdu une bonne partie de son électorat. C’est ce que redoutent les rares cadres du parti encore debout. Aucun d’entre eux n’a l’étoffe qu’il faut pour maintenir l’union et la cohésion au sein de leur parti.

Mais en boycottant, Ousmane Sonko peut être sûr que le candidat de Benno va passer au premier tour. Ses partisans risquent de ne pas le suivre dans sa logique. Voilà le maire de Ziguinchor qui se retrouve dans une situation très délicate. Le peu de son électorat risque d’en prendre un sacré coup.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru