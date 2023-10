Amadou Ba reste PM…voici Les raisons de Macky Sall

Des politiciens et des religieux demandent au Premier ministre Amadou Ba de démissionner de son poste. Certains évoquent un conflit d’intérêt entre son poste de Premier ministre et sa position de candidat à la présidentielle de 2024. D’autres pensent qu’un candidat à la présidentielle ne doit pas être à la tête du gouvernement qui va organiser l’élection présidentielle. Mais les choses risquent de ne pas se passer comme ils le souhaitent. Selon une source, le Palais a plusieurs raisons de conserver Amadou Ba comme Premier ministre. Voici les raisons…

Candidate de l’élection présidentielle de 2024, Mimi Touré, invitée du Jury du dimanche sur les ondes de iRadio a déclaré qu’Amadou Ba, candidat lui aussi à la présidentielle de 2024, ne peut plus continuer à être le Premier ministre des Sénégalais. Mimi Touré soutient qu’en tant que candidat, tout en étant Premier ministre, Amadou Ba pourrait s’appuyer sur les moyens de l’Etat pour battre sa campagne.

De son côté, l’imam Kanté déclare : « Brèves notes à l’endroit de Monsieur Amadou Ba…Même si la loi ne le dit pas, il serait bien inspiré de démissionner de son poste de Premier ministre, d’une part pour des raisons d’efficacité gouvernementale relativement à ce qui est attendu de cette institution nationale et d’autre part pour éviter un conflit d’intérêts avec sa casquette de candidat de BBY à l’élection présidentielle 2024.

Mais ces politiciens et religieux risquent de déchanter car le Palais a plusieurs raisons de garder Amadou Ba comme Premier ministre jusqu’à la présidentielle du dimanche 25 février 2024. D’autant que les raisons pour certains qui réclament sa démission du gouvernement, peuvent être autres. En réalité, chez certains, Amadou candidat à l’élection présidentielle leur fait peur. C’est le cas de Mimi Touré qui est totalement paniquée depuis qu’Amadou Ba a été choisi pour être le candidat du camp présidentiel en février 2024.

Mimi Touré qui a perdu tout son sens de contrôle, avait réclamé dans un premier temps, un débat entre elle et Amadou Ba, déclarant que c’est ce qui est normal. Entre candidats, il est naturel que des débats soient organisés. Aminata Touré a la mémoire courte. Lors de la campagne pour les élections législatives de 2022, Aminata Touré tête de liste de Benno Bokk Yaakaar s’était débinée devant Ousmane Sonko qui réclamait un débat entre eux deux. Pour fuir le débat, Aminata Touré avait posé des conditions à Ousmane Sonko. Parmi celles-ci, elle réclamait du leader de l’ex-Pastef qu’il condamne publiquement le MFDC.

Maintenant, elle revient pour dire qu’Amadou Ba doit démissionner de son poste de Premier ministre pour ne pas utiliser les moyens de l’Etat lors de la campagne électorale. Aminata Touré a deux visages. L’un, c’était quand il était dans le camp présidentiel, l’autre à présent qu’elle est dans l’opposition. Boun Abdallah Dionne était Premier ministre et conduisait la liste de Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives de 2017. Pourquoi n’avait-elle pas alors demandé à Boun Abdallah Dionne de démissionner de son poste de Premier ministre pour ne pas utiliser les moyens de l’Etat ?

La candidature d’Amadou Ba effraye. Certains même s’ils ne réclament pas sa démission de son poste de Premier ministre lui dénie le droit d’être candidat. C’est le cas de Babacar Diop, maire de Thiès qui est lui aussi candidat à l’élection présidentielle. Babacar Diop avance comme argument pour refuser à Amadou Ba le droit d’être candidat que ce dernier est le concepteur du Plan Sénégal émergent qui est un « échec. C’est tout simplement de l’infantilisme et montre la légèreté dont font preuve certains hommes politiques.

Pour tous ceux qui réclament la démission d’Amadou Ba de son poste de Premier ministre, ils peuvent vraiment déchanter. Pour rien au monde, le Palais ne va enlever à Amadou Bâ les privilèges de la Primature. Pour garder l’autorité du candidat intacte, le Président doit garder Amadou Ba comme PM. Si le candidat se déplace, il bénéficiera des avantages du Premier ministre et pourra être considéré comme tel par les autorités administratives.

Si Amadou ba n’est plus Premier ministre, il ne sera qu’un citoyen quelconque qui se déplace. Et il n’aura plus l’attention des autorités régionales et départementales. Il pourrait même perdre le soutien de son principal atout qui est le président de la République qui a promis de battre campagne à ses côtés. C’est cela qui fait qu’Amadou Ba garde une avance sur les autres candidats. Pourquoi donc, lui ôter cette chance en lui prenant son poste de Premier ministre. Le Président de la République veut une victoire d’Amadou Ba dès le premier tour. Il a déjà élaboré sa stratégie et enlever Amadou Ba de la Primature ne figure pas dans ses plans.

Déjà en avance dans les sondages, Amadou Ba perdrait beaucoup de points en quittant la tête du gouvernement. C’est ce que veulent ceux qui veulent son départ du gouvernement, parce que tout simplement, ils sont paniqués.

