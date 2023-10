Une fillette de 12 ans tuée poussée par sa mère dans une chute de 7 étages

Une femme a entraîné ses deux filles dans sa chute du 7e étage, dans la nuit de lundi à mardi à Malakoff. Une fillette de 12 ans est morte. Sa petite soeur, 4 ans, et la mère ont été hospitalisées en urgence absolue.

Terrible drame en pleine nuit. Une femme s’est défenestrée ce mardi vers 4 heures à Malakoff (Hauts-de-Seine) du 7e étage. Dans sa chute, elle a entraîné ses deux enfants, a-t-on appris de sources policières.

« La fille de 12 ans est morte », la plus jeune de quatre ans souffre de plusieurs blessures et la mère est également hospitalisée, détaille l’une des sources. Selon Le Parisien, la mère et la plus jeune fille sont en urgence absolue.

Aucune autre personne n’était dans l’appartement

La police judiciaire des Hauts-de-Seine a été saisie. Les policiers écartent pour l’instant un possible contexte de violences conjugales, ajoute une autre source policière.

Selon les premiers éléments, aucune autre personne ne se trouvait dans l’appartement au moment des faits et un tabouret a été trouvé posé près de la fenêtre ouverte.

Contacté, le parquet n’était pas joignable à la mi-journée.

